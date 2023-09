Vi state chiedendo cosa vi aspetta questo weekend? Che siate dei focosi Ariete, dei sensuali Toro, dei curiosi Gemelli o dei romantici Cancro, troverete sicuramente qualcosa che vi farà sorridere e riflettere. Di seguito l'oroscopo del week- end 16-17 settembre.

Previsioni zodiacali week-end 16-17 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete

Se pensavate di avere un week-end tranquillo e rilassante, vi sbagliavate di grosso. Il cielo vi riserva delle sorprese, e non delle più piacevoli. Dovrete affrontare dei cambiamenti improvvisi e delle situazioni stressanti, che metteranno a dura prova la vostra pazienza e la vostra capacità di adattamento.

Forse dovrete cambiare i vostri piani all’ultimo minuto, o affrontare dei conflitti con le persone che vi circondano. Il consiglio è di non lasciarvi sopraffare dalla rabbia e dall’impulsività, ma di cercare di mantenere la calma e la diplomazia. Non fatevi coinvolgere in discussioni inutili o in provocazioni, ma usate il vostro senso dell’umorismo per sdrammatizzare le tensioni. Ricordatevi che ogni crisi è anche un’opportunità di crescita e di rinnovamento.

Toro

Potrete godervi dei momenti di intimità e di complicità con il vostro partner, o con una persona che vi interessa. Se siete single, potreste fare un incontro interessante, che potrebbe evolvere in qualcosa di più serio e duraturo. Se invece siete già in coppia, potreste consolidare il vostro legame, magari facendo dei progetti a lungo termine o prendendo delle decisioni importanti.

Il consiglio è di non lasciarvi sfuggire l’occasione di vivere delle emozioni profonde e sincere, ma di aprirvi al sentimento e alla fiducia. Non fatevi frenare dalla paura del cambiamento o dalla gelosia, ma lasciatevi guidare dal vostro cuore.

Gemelli

Avrete molte opportunità di apprendere cose nuove, di viaggiare, di conoscere persone diverse e di ampliare i vostri orizzonti.

Potreste partecipare a un evento culturale, a un corso di formazione, a una gita fuori porta o a una festa divertente. Cogliete al volo le occasioni che si presenteranno, ma senza esagerare o disperdere le vostre energie. Siate curiosi e aperti al dialogo, ma anche attenti e critici verso le informazioni che riceverete. Non fatevi ingannare da false promesse o da proposte troppo allettanti, ma usate il vostro buon senso e la vostra intelligenza.

Cancro

Il week-end sarà un po’ altalenante per voi. Dovrete affrontare delle sfide emotive e relazionali, che potrebbero mettere in crisi la vostra sicurezza e il vostro equilibrio. Forse dovrete fare i conti con dei sentimenti repressi, o con delle situazioni che richiedono dei cambiamenti radicali. Il consiglio è di non lasciarvi sopraffare dalla paura o dal pessimismo, ma di cercare di affrontare le difficoltà con coraggio e determinazione. Non chiudetevi in voi stessi o in una visione troppo rigida della realtà, ma apritivi al dialogo e alla comprensione. Ricordatevi che ogni crisi è anche un’occasione di riscoperta e di rinascita.

Previsioni astrali week-end 16-17 settembre: da Leone a Scorpione

Leone

Avrete molta energia e vitalità, che potrete esprimere in vari modi. Potreste dedicarvi a una attività sportiva, a un hobby creativo, a una sfida personale o a una conquista amorosa. Il consiglio è di sfruttare al massimo il vostro potenziale, ma senza esagerare o essere troppo arroganti. Siate generosi e magnanimi, ma anche rispettosi e umili. Non fatevi accecare dall’orgoglio o dalla vanità, ma usate il vostro carisma e la vostra leadership per ispirare e motivare gli altri.

Vergine

Potrete dedicarvi a delle attività pratiche e utili, che vi daranno soddisfazione e senso di compimento. Potreste occuparvi della vostra casa, del vostro lavoro, della vostra salute o dei vostri affari.

Approfittate di questo momento favorevole per organizzare e pianificare le vostre cose, ma senza essere troppo perfezionisti o ossessivi. Siate efficienti e meticolosi, ma anche flessibili e tolleranti. Non fatevi condizionare dalla paura del giudizio o dalla critica, ma usate il vostro senso pratico e la vostra intelligenza per risolvere i problemi.

Bilancia

Il weekend sarà romantico e affascinante per voi. Potrete vivere delle esperienze magiche e poetiche, che vi faranno sentire in sintonia con il vostro partner, o con una persona che vi attrae. Se siete single, potreste fare un incontro speciale, che vi farà battere il cuore. Se invece siete già in coppia, potreste riscoprire la passione e la complicità, magari in un luogo romantico o in una situazione insolita.

Il consiglio è di lasciarvi andare al sentimento e alla fantasia, ma senza perdere il contatto con la realtà. Siate dolci e sensibili, ma anche realistici e prudenti. Non fatevi ingannare da apparenze o da illusioni, ma usate il vostro equilibrio e la vostra armonia per distinguere il vero dal falso.

Scorpione

Potrete approfondire la vostra conoscenza di voi stessi e degli altri, attraverso delle esperienze mistiche o psicologiche. Potreste dedicarvi a una pratica meditativa, a una terapia, a una ricerca interiore o a una lettura esoterica. Il consiglio è di sfruttare questa occasione per trasformare e purificare la vostra anima, ma senza essere troppo ossessivi o estremi. Siate appassionati e magnetici, ma anche aperti e tolleranti.

Non fatevi dominare dalla gelosia o dal controllo, ma usate il vostro potere e la vostra saggezza per aiutare e guarire gli altri.

L'oroscopo del fine settimana: da Sagittario a Pesci

Sagittario

Avrete molte occasioni di esprimere la vostra personalità e il vostro talento, attraverso delle attività stimolanti e originali. Potreste partecipare a un concorso, a una gara, a una sfida o a una proposta innovativa. Cogliete al volo le opportunità che si presenteranno, ma senza essere troppo imprudenti o superficiali. Siate ottimisti e entusiasti, ma anche responsabili e preparati. Non fatevi trascinare dall’eccesso o dall’irriverenza, ma usate il vostro senso dell’umorismo e la vostra generosità per divertire e coinvolgere gli altri.

Capricorno

Dovrete affrontare delle prove difficili e delle situazioni impreviste, che metteranno alla prova la vostra resistenza e la vostra autorità. Forse dovrete fare i conti con dei limiti, dei vincoli, delle opposizioni o delle rivendicazioni. Il consiglio è di non lasciarvi scoraggiare dalla sfida o dalla pressione, ma di cercare di superare gli ostacoli con forza e determinazione. Non chiudetevi in una posizione troppo rigida o conservatrice, ma apritivi al cambiamento e all’innovazione. Ricordatevi che ogni prova è anche un’occasione di maturazione e di consolidamento.

Acquario

Dovrete affrontare delle situazioni contrastanti e delle scelte difficili, che metteranno in discussione la vostra indipendenza e la vostra originalità.

Forse dovrete bilanciare tra il vostro bisogno di libertà e il vostro senso di responsabilità, o tra il vostro desiderio di novità e il vostro rispetto per il passato. Non lasciatevi confondere e cercate di trovare un equilibrio tra le diverse esigenze. Siate creativi e innovativi, ma anche razionali e coerenti. Non fatevi isolare dalla diversità o dalla polemica, ma usate il vostro spirito critico e la vostra visione per integrare e armonizzare gli opposti.

Pesci

Potrete godervi dei momenti di pace e di serenità, che vi faranno sentire in armonia con voi stessi e con gli altri. Potreste dedicarvi a una attività artistica, a una meditazione, a una preghiera o a una beneficenza. Il consiglio è di lasciarvi avvolgere dal sentimento e dalla compassione, ma senza essere troppo passivi o ingenui.

Siate empatici e altruisti, ma anche protettivi e selettivi. Non fatevi sfruttare da persone false o manipolatrici, ma usate il vostro intuito e la vostra fantasia per riconoscere e apprezzare le persone sincere e meritevoli.