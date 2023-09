L’oroscopo dell’amore per il weekend del 9 e 10 settembre. Scoprirete quali sono i punti di forza e di debolezza del vostro segno in amore, quali sono le opportunità e le sfide che vi attendono e come gestire al meglio le vostre emozioni. Che siate in coppia o single, troverete dei consigli utili per vivere al meglio il vostro weekend in amore. Ad esempio, se siete del segno dei Pesci, potrete sognare a occhi aperti con il vostro partner o connettervi con una persona che vi ispira se siete single. Se invece siete del segno dell’Ariete, potrete condividere momenti intensi con il vostro partner o fare nuove conoscenze se siete single.

Previsioni astrali secondo weekend settembre, amore: da Ariete Cancro

Ariete: Siete in una fase di grande passione e voglia di vivere. Il weekend sarà l’occasione per condividere momenti intensi con il vostro partner o per fare nuove conoscenze se siete single. Fate attenzione a non essere troppo impulsivi o aggressivi, potreste rovinare l’armonia.

Toro: Siete in cerca di stabilità e sicurezza in amore. Il weekend sarà favorevole per consolidare il vostro legame con il vostro partner o per trovare una persona che vi faccia sentire protetti e amati. Evitate di essere troppo possessivi o gelosi, potreste soffocare il vostro rapporto.

Gemelli: Siete in vena di divertimento e novità in amore. Il weekend sarà l’occasione per sperimentare nuove emozioni con il vostro partner o per conoscere persone interessanti se siete single.

Fate attenzione a non essere molto superficiali o incoerenti, potreste perdere la fiducia del vostro partner o del vostro corteggiatore.

Cancro: Siete in una fase di grande sensibilità e romanticismo in amore. Il weekend sarà l’occasione per vivere momenti dolci e intimi con il vostro partner o per incontrare una persona che vi faccia battere il cuore se siete single.

Evitate però di essere troppo timidi o insicuri, potreste lasciarvi sfuggire delle opportunità.

Previsioni zodiacali secondo weekend settembre, amore: da Leone a Scorpione

Leone: Siete in una fase di grande entusiasmo e generosità in amore. Il weekend sarà l’occasione per dimostrare il vostro affetto e la vostra lealtà al vostro partner o per conquistare una persona che vi attrae se siete single.

Fate attenzione a non essere troppo orgogliosi o arroganti, potreste creare dei conflitti.

Vergine: Siete in cerca di ordine e perfezione in amore. Il weekend sarà favorevole per organizzare al meglio la vostra vita sentimentale con il vostro partner o per trovare una persona che vi soddisfi sotto tutti gli aspetti se siete single. Evitate di essere molto critici o pignoli, potreste essere troppo esigenti.

Bilancia: Siete in una fase di grande armonia e bellezza in amore. Il weekend sarà l’occasione per godere della compagnia del vostro partner o per attrarre persone graziose se siete single. Fate attenzione a non essere troppo indecisi o diplomatici, potreste non essere sinceri con voi stessi o con gli altri.

Scorpione: Siete in una fase di grande intensità e mistero in amore. Il weekend sarà l’occasione per approfondire il vostro legame con il vostro partner o per scoprire i segreti di una persona che vi affascina se siete single. Evitate però di essere molto gelosi o ossessivi, potreste essere invadenti.

Previsioni secondo weekend settembre, amore: da Sagittario a Pesci

Sagittario: Siete in vena di avventura e libertà in amore. Il weekend sarà l’occasione per vivere esperienze emozionanti con il vostro partner o per esplorare nuovi orizzonti se siete single. Fate attenzione a non essere troppo imprudenti o irresponsabili, potreste mettere a rischio il vostro rapporto.

Capricorno: Siete in cerca di serietà e impegno in amore.

Il weekend sarà favorevole per definire i vostri obiettivi con il vostro partner o per trovare una persona che vi dia delle garanzie se siete single. Evitate di essere molto rigidi o pessimisti, potreste essere troppo severi.

Acquario: Siete in una fase di grande originalità e innovazione in amore. Il weekend sarà l’occasione per sorprendere il vostro partner o per incontrare persone fuori dal comune se siete single. Fate attenzione però a non essere troppo eccentrici o distaccati, potreste essere incompresi.

Pesci: Siete in una fase di grande fantasia e spiritualità in amore. Il weekend sarà l’occasione per sognare a occhi aperti con il vostro partner o per connettervi con una persona che vi ispira se siete single. Evitate di essere troppo illusi o confusi, potreste essere delusi.