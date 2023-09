La settimana che va dal 11 al 17 settembre si preannuncia ricca di novità e sorprese per molti segni zodiacali. Alcuni potranno godere di un periodo favorevole in amore, lavoro e salute, mentre altri dovranno affrontare qualche sfida o difficoltà. Vediamo insieme quali sono i segni più fortunati e quelli meno fortunati della settimana con la relativa classifica settimanale.

I segni più fortunati della settimana

Bilancia: siete tra i segni più favoriti della settimana, grazie al transito di Venere nel vostro segno che vi rende più affascinanti, seducenti e magnetici.

In amore, potrete vivere momenti intensi e appassionati con il partner o fare nuove conoscenze se siete single. Nel lavoro, avrete l’opportunità di mettere in mostra le vostre qualità e ottenere riconoscimenti e gratificazioni. Nella salute, vi sentirete in forma e pieni di energia.

Sagittario: questa settimana vi attendono delle belle sorprese, soprattutto nel campo sentimentale. Se avete una relazione stabile, potrete rafforzare il vostro legame con il partner e vivere delle emozioni profonde. Se siete alla ricerca dell’anima gemella, potreste incontrare una persona speciale che vi farà battere il cuore. Nel lavoro, potrete contare sul vostro intuito e sulla vostra creatività per risolvere dei problemi o trovare delle soluzioni innovative.

Non avrete particolari problemi di salute, ma fate attenzione a non esagerare con lo stress.

Acquario: settimana all’insegna della positività e dell’ottimismo per voi che saprete cogliere le opportunità che si presenteranno sul vostro cammino. In amore, potrete vivere delle situazioni piacevoli e divertenti con il partner o con le persone che vi piacciono.

Nel lavoro potrete dimostrare il vostro valore e la vostra competenza, ottenendo dei risultati soddisfacenti. Vi sentirete bene fisicamente e mentalmente, ma fate attenzione a non trascurare il riposo.

I segni meno fortunati della settimana

Toro: questa settimana dovrete fare i conti con alcune tensioni e contrasti che potrebbero turbare la vostra tranquillità.

In amore, potreste avere dei disaccordi o delle incomprensioni con il partner, che richiederanno pazienza e dialogo per essere superati. Se siete single, potreste essere delusi da una persona che vi interessa o da una situazione che non va come speravate. Nel lavoro, dovrete affrontare delle sfide o delle pressioni che metteranno alla prova la vostra resistenza. Potreste accusare qualche disturbo legato allo stress o alla stanchezza.

Leone: settimana un po’ altalenante per voi che dovrete gestire delle situazioni impreviste o complicate. In amore, potreste vivere dei momenti di crisi o di incertezza con il partner, che vi faranno dubitare dei vostri sentimenti. Se siete single, potreste essere attratti da una persona che non vi corrisponde o che vi crea delle difficoltà.

Nel lavoro, dovrete fare attenzione a non commettere degli errori o a non entrare in conflitto con dei colleghi o dei superiori. Per quanto riguarda la salute potreste avere qualche problema legato al sistema nervoso.

Capricorno: questa settimana sarà un po’ faticosa per voi che dovrete fare degli sforzi per raggiungere i vostri obiettivi. In amore potreste sentire la necessità di cambiare qualcosa nella vostra relazione o di avere più spazio e libertà. Se siete single potreste essere tentati da una relazione clandestina o da una storia senza impegno. Nel lavoro dovrete affrontare delle difficoltà o delle resistenze che rallenteranno i vostri progressi. Potreste soffrire di qualche malanno legato al freddo o alle allergie.

Previsioni zodiacali e classifica della settimana fino al 17/9: gli altri segni

Ariete: questa settimana sarà stimolante e dinamica per voi che saprete affrontare le sfide con coraggio e determinazione. In amore, potrete vivere delle passioni travolgenti e delle avventure intriganti con il partner o con delle persone nuove. Nel lavoro, potrete sfruttare le vostre doti di leadership e di iniziativa per portare avanti i vostri progetti e ottenere dei successi. Vi sentirete in forma e vitali, ma fate attenzione a non esporvi a dei rischi inutili.

Cancro: settimana piacevole e serena per voi, che saprete godervi i piccoli piaceri della vita e le coccole del partner. In amore, potrete vivere delle situazioni romantiche e armoniose con il partner o con una persona che vi piace.

Nel lavoro, potrete contare sul vostro intuito e sulla vostra sensibilità per gestire le relazioni con gli altri e per creare un clima positivo. Vi sentirete bene e rilassati, ma fate attenzione a non trascurare la vostra alimentazione.

Pesci: questa settimana sarà ricca di emozioni e di creatività per voi, che saprete esprimere al meglio il vostro lato artistico e spirituale. In amore, potrete vivere delle esperienze magiche e profonde con il partner o con una persona che vi colpisce. Nel lavoro potrete mostrare il vostro talento e la vostra originalità, realizzando delle opere o dei progetti che vi appassionano. Vi sentirete in armonia con voi stessi e con il mondo, ma fate attenzione a non isolarvi troppo dalla realtà.

Scorpione: settimana intensa e trasformante per voi che saprete affrontare dei cambiamenti importanti nella vostra vita. In amore potrete vivere delle situazioni drammatiche o decisive con il partner o con una persona che vi attrae. Nel lavoro, potrete fare delle scelte coraggiose o radicali che influenzeranno il vostro futuro professionale. Vi sentirete forti e resilienti, ma fate attenzione a non stressarvi troppo o a non provocare degli scontri.

Vergine: questa settimana sarà produttiva e organizzata per voi che saprete gestire al meglio le vostre attività e le vostre responsabilità. In amore, potrete vivere delle situazioni concrete e stabili con il partner o con una persona che vi offre sicurezza.

Nel lavoro, potrete dimostrare la vostra efficienza e la vostra precisione, svolgendo dei compiti o dei lavori che richiedono attenzione e metodo. Vi sentirete bene e in equilibrio ma fate attenzione a non essere troppo severi o critici con voi stessi.

Gemelli: settimana divertente e variabile per voi, che saprete adattarvi alle diverse situazioni che si presenteranno. In amore, potrete vivere delle situazioni leggere e spensierate con il partner o con delle persone simpatiche. Nel lavoro, potrete sfruttare la vostra comunicazione e la vostra versatilità per intrattenere dei rapporti o per cambiare dei ruoli. Vi sentirete bene e curiosi, ma fate attenzione a non disperdere le vostre energie o a non distrarvi troppo.

La classifica completa della settimana