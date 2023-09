Inizia il weekend per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà l'oroscopo della giornata di sabato 8 settembre [VIDEO]. Di seguito le stelle e le previsioni in amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore la giornata nasce con qualche dubbio, ma le grandi relazioni comunque non sono in discussione. Nel lavoro questo è un anno di massima importanza bisognerà mettere a posto alcune questioni.

Toro: per i sentimenti luna in aspetto buono, per questo motivo la giornata sarà interessante. Nel lavoro riuscirete a superare alcuni problemi è probabile che dobbiate però allontanare qualcuno.

Gemelli: a livello amoroso se c'è qualcosa da dire meglio parlare subito, non è questo momento giusto per creare problemi. Nel lavoro meglio affrontare discussioni importanti già da subito.

Cancro: in amore luna nel segno che porta una buona vitalità attenzione solo a una possibile difficoltà del passato. A livello lavorativo giornata favorevole per impostare qualcosa di importante.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata che aiuta, rimanete sereni e sarete favoriti. Nel lavoro arriveranno delle belle intuizioni.

Vergine: per i sentimenti meglio fare attenzione alle storie parallele visto che alcune tensioni non mancheranno. Nel lavoro potete fare scelte importanti in particolare se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo.

Astrologia del giorno per tutti i segni zodiacali

Bilancia: a livello amoroso bisogna recuperare in una storia, ultimamente ci sono state diverse difficoltà dettate dalla poca sincerità. Nel lavoro le dispute andrebbero risolti con una mediazione.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Luna favorevole che vi permetterà di avere una maggiore vitalità.

Nel lavoro riuscirete a prendere delle belle soddisfazioni, le stelle aiutano.

Sagittario: per i sentimenti fine settimana che porta delle forti emozioni ma alcuni potrebbero rimandare alcune decisioni. A livello lavorativo momento di rilancio, siete alla ricerca di un nuovo equilibrio.

Capricorno: a livello sentimentale giornata che vede la luna in opposizione, questo potrà portare qualche dubbio.

Momento di nervosismo nel lavoro meglio non accettare nuovi incarichi se non ne siete convinti.

Acquario: a livello amoroso approfittate di questo momento per parlare di qualcosa di importante. C'è uno stato di serenità da recuperare. Nel lavoro progetti importanti in vista, anche innovativi in alcuni casi.

Pesci: in amore se volete recuperare settembre al mese migliore, fidatevi ora delle vostre intuizioni. Nel lavoro le cose che impostate ora andranno meglio ma ci sono fare delle richieste con calma.