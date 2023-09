L'Oroscopo del 25 settembre ha in serbo tante novità. Le previsioni astrologiche sono pronte a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sociale e sentimentale. È presente anche una classifica generale che consente di mettere in relazione la posizione del proprio profilo con quella degli altri.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 25 settembre.

Oroscopo del 25 settembre 2023: dall'Ariete alla Vergine

Ariete (9° posto): l'eccessivo impegno sul lavoro potrebbe portare a uno stress non indifferente.

Dovrete evitare di mettere troppa carne al fuoco per non accumulare nervosismo eccessivo.

Toro (2° posto): non vedrete l'ora di organizzare i prossimi progetti. Cercherete di coinvolgere gli amici perché non avrete alcuna intenzione di agire da soli. La loro risposta sarà positiva.

Gemelli (5° posto): non vi porrete interrogativi inutili. Preferirete andare dritti al sodo.Questo approccio vi farà andare avanti sia in ambito professionale che in quello sentimentale.

Cancro (3° posto): le stelle continueranno a stare dalla vostra parte. Vi sentirete pronti a dire tutto ciò che pensate al partner. La sua reazione sarà piuttosto inaspettata e vi lascerà sorpresi.

Leone (10° posto): proverete una forte rabbia.

Non riuscirete a sconfiggerla in alcun modo. In alcuni momenti, vi sentirete impotenti, come se non potrete fare nulla per contrastarla. Attenzione ai traumi irrisolti.

Vergine (12° posto): farete fatica a metabolizzare gli ultimi accadimenti. Avrete bisogno di un po' più di tempo per imparare a gestire alcune situazioni. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non perdere la calma.

Previsioni astrologiche del 25 settembre: dalla Bilancia allo Scorpione

Bilancia (6° posto): sarete felici di poter aiutare gli amici. Cercherete di dare loro i giusti consigli e avrete anche un discreto successo. L'oroscopo, però, vi consiglia di non sottovalutare le vostre esigenze.

Scorpione (8° posto): non vi sentirete a vostro agio in ambito sentimentale.

Per il momento, preferirete non fare il primo passo. Preferirete raccogliere maggiori informazioni sulla persona amata.

Sagittario (1° posto): questa settimana inizierà in modo positivo. Sarete pronti ad accogliere tante nuove sfide e a dare il massimo per emergere. Una persona in particolare potrebbe notarvi.

Capricorno (11° posto): non prenderete in considerazione l'opinione degli altri. Tenderete a concentrarvi solo su voi stessi, senza farvi influenzare da amici o parenti. Attenzione, però, a non essere troppo superbi.

Acquario (7° posto): compirete un passo molto importante. Vi piacerà mettervi in gioco, anche se questo comporterà numerose responsabilità. Dovrete solo trovare il modo per gestirle tutte.

Pesci (4° posto): sarete lieti di poter intraprendere una nuova avventura. Per portarla a termine, però, dovrete fare riferimento a tutta la vostra determinazione. Sicuramente, non ve ne pentirete.