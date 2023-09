Secondo l'oroscopo settimanale dal 2 all'8 ottobre 2023, sarà un periodo armonioso per i nativi della Vergine che vivono in coppia e soddisfacente per quelli che appartengono al segno dei Gemelli. Per i single nati sotto il segno dell’Acquario, questa non sarà la settimana ideale per trovare un amore a lungo termine. Di seguito, le previsioni astrologiche per la settimana che va da lunedì 2 a domenica 8 ottobre.

Vita di coppia e single secondo l'oroscopo dal 2 all'8 ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – Invece di lasciarvi tentare da noiose avventure extraconiugali, dedicherete tutto il vostro tempo al vostro partner.

In pochi secondi, il piacere dei sensi trascinerà entrambi in un magico vortice, che vi permetterà di approfondire il vostro rapporto d’amore. Single, il clima sentimentale sarà in buona forma grazie a una configurazione astrale abbastanza eccezionale. Piacerete, sedurrete e sarete ricambiati. Apparirete più attraenti e anche più giovani.

Toro – Urano vi scuote, ma la sua azione sarà costruttiva. Se la vostra vita matrimoniale mostra segni di esaurimento, cercherete insieme nuovi stimoli, progetti, obiettivi. Discuterete molto e, grazie alla vostra capacità di mettervi in discussione, riuscirete a trovare le giuste soluzioni. Se il vostro cuore è solo, l'oroscopo afferma che la vostra vita sentimentale non verrà colpita da eventi sconvolgenti.

È molto probabile che Venere da sola non basti a provocare un incontro davvero importante.

Gemelli – Grazie a questa fase lunare, molte coppie si sentiranno soddisfatte nel senso di stabilità, costanza e totale lealtà verso la persona amata. Non siete molto interessati alle avventure extraconiugali, anzi, la vostra missione sarà quella di curare meglio il vostro rapporto di coppia e di dare più attenzione possibile al vostro partner.

Single, fino a quando non cadrete di nuovo sotto l’incantesimo di una vecchia relazione o incontrerete l’amore della vostra vita, ci sarà solo un passo che farete con gioia.

Cancro – Divisi tra realismo e idealismo, avrete difficoltà a scegliere tra una passione precaria e una relazione più stabile ma meno entusiasmante. In ogni caso, evitate di prendere una decisione in questo periodo.

Aspettate finché non avrete abbastanza risposte per sapere esattamente cosa vi si addice meglio. Quelli che hanno una relazione coniugale avranno dubbi sulla loro unione.

Previsioni zodiacali per la settimana 2-8 ottobre, coppie e single: da Leone a Scorpione

Leone – Mercurio vi consiglierà di non trascurare i piccoli dettagli nel rapporto con il vostro partner d’amore. Un fiore in occasione di un compleanno, un piccolo regalo al ritorno dal lavoro o viaggio, una cartolina scelta con buoni propositi. Incontri romantici per i cuori solitari del segno, questa è una settimana tutt’altro che tranquilla, poiché sarà posta sotto il segno dell’avventura. Per voi che siete sempre alla ricerca di emozioni forti, ci sarà qualcosa da fare.

Vergine – Piuttosto armoniosa la vita di coppia in questa settimana. Allegri e calorosi, farete di tutto per mantenere il vostro rapporto di coppia sulla buona strada. Meglio ancora: troverete il modo di ritagliarvi momenti di tenerezza e intimità con la vostra dolce metà. Single, una cosa è certa: Plutone in cattivo aspetto difficilmente si presta alle avventure. Siete dunque condannati a rimanere nella solitudine? Non necessariamente. Un recente incontro merita di essere approfondito e prendere una piega più costruttiva, ma è meglio non bruciare le tappe.

Bilancia – Le coppie vivranno momenti appassionati, a volte anche un po' esaltati. Tra le turbolenze di Urano, gli slanci romantici di Nettuno e l'erotismo di Plutone, avrete solo l'imbarazzo della scelta.

Emozioni forti, abbracci sensuali e stimolanti, tutto questo ci saranno in questa nuova settimana di ottobre. Venere in aspetto armonico potrebbe sorprendervi con un incontro importante. Quindi, se il vostro cuore inizia a battere dopo tanto tempo, abbiate fiducia in voi stessi: la felicità sarà a portata di mano.

Scorpione – Siete stanchi della vostra solita routine e le stelle non possono biasimarvi. Proprio in questa settimana deciderete di modificare le vostre abitudini e apporterete grandi cambiamenti alla vostra vita di coppia. Single, conquiste lusinghiere, amori vibranti e appassionati sono vostri. Non vi annoierete e raccoglierete un bel po' di ricordi.

La settimana 2-8 ottobre secondo l'oroscopo delle coppie e dei single: da Sagittario a Pesci

Sagittario – L'atmosfera coniugale si riscalderà notevolmente grazie ai buoni influssi di Marte. Tra voi e il vostro partner non sarà ancora una passione torrida, ma le cose tenderanno a peggiorare visibilmente. Ancora un po' di impegno, dialogo e comprensione, e partirete per una nuova luna di miele. Venere sarà particolarmente favorevole ai single, che vorranno sedurre e lasciarsi sedurre. Per alcuni cuori solitari, l'impatto di Venere si trasformerà in un’avventura molto divertente. C'è chi sperimenterà un amore decisivo a prima vista.

Capricorno – Grazie a Marte, sarete pronti ad accogliere tutte le opportunità per dare un piccolo impulso alla vostra relazione d’amore e per emozionare il vostro partner.

In altre parole, sfuggirete alle violente tempeste coniugali. Se il vostro cuore è ancora libero, sarete molto richiesti e i vostri successi romantici lusingheranno il vostro ego. Tuttavia, ci sarà amore a prima vista nell'aria e questa persona potrebbe occupare un posto importante nella vostra vita.

Acquario – Giove e il Sole metteranno in risalto i rapporti coniugali. Questo set celeste vi promette uno dei migliori giorni dell'anno per quanto riguarda la vostra vita di coppia. Riscoprirete la felicità dei primi giorni della vostra unione. Single, questa potrebbe non essere la settimana ideale per impegni a lungo termine, perché non sarete proprio dell’umore giusto. Prendetevi del tempo per pensare.

Pesci – Clima astrale estremamente favorevole alle gioie del cuore. Per i single del segno, questa settimana sarà molto stimolante, perché porterà tante occasioni di incontri di qualità; non dovrete fare di tutto per trovare la vostra anima gemella. Quelli che vivono in coppia rafforzeranno i loro rapporti e vivranno la loro unione sotto il segno del romanticismo e dei sogni. Ci sarà, quindi, qualcosa per soddisfare le aspirazioni del cuore di tutti.