Il taglio capelli lunghi è il vero protagonista della moda autunno 2023. Recentemente la chioma in questione è sfoggiata anche da Kate Middleton. Inoltre si può copiare anche il nuovissimo cowgirl cut, per avere uno stile molto più originale. Adesso è arrivato il momento giusto per scoprire tutte le novità dei prossimi mesi più freddi.

Le ultime novità hairstyle

Il taglio capelli lunghi della principessa del Galles è davvero strepitoso. L'hairstyle ricorda perfettamente i mitici anni '70. Precisamente il taglio capelli lunghi risulta essere leggermente ondulato.

Inoltre è impreziosito da una curtain bangs. La pettinatura regala personalità e carisma a chiunque la porta. Inoltre la capigliatura risulta essere perfetta anche con una ponytail. In questo caso la frangia a tendina può essere portata aperta sulla fronte. E per completare il tutto si può creare uno styling spettinato. Con questi semplici dettagli, il risultato finale è irresistibile.

I dettagli imperdibili

Per avere un taglio capelli lunghi sempre impeccabile servono solamente una spazzola rotonda e una lacca volumizzante. La curtain bangs è diventata un vero e proprio must negli anni '70. Da quel periodo non ha mai smesso di piacere perché è sempre molto facile da gestire. Inoltre questo dettaglio è anche estremamente versatile.

La frangia a tendina sta bene anche su ogni tipologia di volto. La curtain bangs può essere abbinata a un taglio medio o lungo con uno styling vaporoso. Precisamente la Middleton porta la chioma sciolta sulle spalle. In questo modo lo stile è glamour e romantico allo stesso tempo. Con una lunghezza di questo tipo si possono realizzare anche un top knot, una treccia spettinata o una ponytail bassa.

Inoltre è possibile abbinare una nuova tonalità, come il rosso fiamma, il caramello o il biondo miele.

Altre proposte da scoprire

Il cowgirl cut è il nuovo taglio di capelli capace di conquistare molte donne. Precisamente si tratta di una chioma scalata e in particolare sulla parte frontale. Invece la frangia è stratificata e molto leggera.

Questo dettaglio può essere portato spettinato e ovviamente impreciso. Invece la parte posteriore è pari, per creare un movimento naturale. Il punto di forza di questo hairstyle è senza nessun dubbio la bassa manutenzione. In questo modo può essere scelto da ogni tipologia di donna. Il cowgirl cut è morbido e può essere realizzato sui tagli medi, corti o lunghi senza nessun problema. Questo taglio inoltre è ideale sui capelli fini, mossi o lisci, ma che siano piatti. Per lo styling serve solamente della spuma volumizzante e il gioco è fatto. Quindi per rinnovare una chioma, il cowgirl cut è proprio la proposta perfetta.