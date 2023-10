Se siete nati sotto il segno dei Gemelli, sapete bene che la vostra vita è sempre piena di sorprese, cambiamenti e imprevisti. Questa settimana, che va dal 23 al 29 ottobre, non sarà da meno, ma potrete affrontare ogni situazione con il vostro spirito ironico e divertente. Vediamo cosa vi riservano le stelle in amore, lavoro e fortuna.

Amore

Questa settimana potreste sentirvi un po’ confusi e indecisi sul vostro rapporto di coppia. Da una parte, vi sentite attratti da una persona che vi fa battere il cuore, ma dall’altra avete paura di perdere la sicurezza e la stabilità che vi offre il vostro partner attuale.

Il consiglio delle stelle è di seguire il vostro istinto e di non lasciarvi influenzare da ciò che pensano gli altri. Ricordate che siete dei Gemelli, e che potete adattarvi a qualsiasi situazione con la vostra intelligenza e la vostra simpatia.

Se siete single, questa settimana potreste avere l’occasione di conoscere qualcuno di speciale. Si tratta di una persona che vi colpirà per il suo modo di essere originale e creativo, e che saprà stimolare la vostra curiosità e il vostro interesse. Potrebbe trattarsi di un collega di lavoro, di un amico di un amico o di qualcuno che incontrerete online. L’importante è che siate aperti e disponibili a fare nuove esperienze.

Lavoro

Potreste ricevere una proposta di lavoro molto interessante, che vi offrirà la possibilità di mettere in mostra le vostre doti comunicative e organizzative.

Si tratta di un’opportunità da non lasciarsi scappare, soprattutto se siete alla ricerca di una sfida professionale che vi dia soddisfazioni e gratificazioni. Tuttavia, dovrete essere anche attenti a non trascurare i vostri impegni attuali, e a non entrare in conflitto con i vostri colleghi o superiori. Cercate di essere diplomatici e collaborativi, e di gestire il vostro tempo in modo efficace.

Se siete alla ricerca di un lavoro, questa settimana vi potrebbe portare delle buone notizie. Potreste infatti essere contattati da un’azienda che ha notato il vostro curriculum online, o da un vecchio contatto che vi ha segnalato una posizione aperta. In entrambi i casi, dovrete prepararvi bene per il colloquio, e mostrare tutta la vostra competenza e la vostra motivazione.

Non lasciatevi intimidire dalla concorrenza, ma fidatevi delle vostre capacità.

Fortuna

Belle sorprese sul piano finanziario vi aspettano. Potreste infatti ricevere un premio, una gratifica o un rimborso che non vi aspettavate, o vincere una piccola somma alla lotteria o al gioco d’azzardo. Questo vi darà la possibilità di concedervi qualche sfizio o di fare un regalo a una persona cara. Tuttavia, non esagerate con le spese, e cercate di risparmiare qualcosa per il futuro.

Sul piano della salute, questa settimana dovrete fare attenzione a non stressarvi troppo, e a non trascurare il vostro benessere fisico e mentale. Cercate di dormire a sufficienza, di seguire una dieta equilibrata e di fare un po’ di attività fisica. Inoltre, cercate di dedicare del tempo al relax e al divertimento, magari in compagnia dei vostri amici o dei vostri familiari. Questo vi aiuterà a ricaricare le energie e a mantenere il buonumore.