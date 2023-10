Le previsioni astrologiche ci invitano a riflettere sulla situazione dei dodici segni zodiacali per quel che riguarda la settimana che va dal 23 al 29 ottobre. In particolare l'oroscopo rivela che il Toro dovrà pensare al relax, mentre il Cancro non dovrà essere eccessivamente geloso.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la settimana sarà molto movimentata per voi, metterete romanticismo e passione in tutte le vostre attività, soprattutto quelle che intraprenderete con il vostro partner. Tutto ciò piacerà molto alla vostra dolce metà.

Toro: prendetevi una settimana all'insegna del relax e della serenità familiare.

Non fatevi fuorviare da coloro che intendono trascinarvi nella confusione, in questo periodo non ne avete assolutamente bisogno.

Gemelli: avrete la voglia irrefrenabile di scoprire nuove situazioni e partecipare ad avventure entusiasmanti e irripetibili. Solo un consiglio, fatevi supportare da persone che la pensano esattamente come voi, altrimenti potrebbe rivelarsi un autentico fallimento.

Cancro: la settimana potrebbe scorrere in maniera allegra e tranquilla, dovete solamente stare attenti a non eccedere in alcuni atteggiamenti. La vostra eccessiva gelosia potrebbe, infatti, rovinare un po' di cose.

Leone: non mettetevi sempre al centro delle attenzioni, a volte agire nell'ombra è la cosa migliore e quella maggiormente redditizia.

Continuate ad essere allegri e vedrete che la settimana, soprattutto la parte finale, trascorrerà liscia come l'olio.

Vergine: in alcune circostanze potreste apparire superficiali, soprattutto agli occhi di coloro che vi sono sempre accanto. Provate a far capire loro che esistono diversi tipi di angolazione da dove poter vedere le cose.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avrete l'esigenza di scambiare le vostre idee con gli altri, il confronto e l diversità delle vedute potrebbe essere per voi un valore aggiunto. Dimostrerete in maniera straripante il vostro dinamismo e la vostra cordialità, non fatele mai mancare.

Scorpione: sarete ben predisposti e avrete delle buone opportunità, sia in campo professionale che in quello sentimentale.

Andate avanti sempre con il vostro istinto, non preoccupatevi troppo del pensiero altrui.

Sagittario: potreste dimostrare insofferenza nei confronti di qualche persona che vedete particolarmente ostile. Non fidatevi troppo, però, di coloro che si professano amici ma in realtà non lo sono poi così tanto.

Capricorno: non dimenticate gli obiettivi che vi siete prefissati, divertitevi ma sempre con un occhio al raggiungimento del risultato. Se vedete che ce ne sia bisogno non rifiutate il supporto di qualche amico fidato.

Acquario: dimostrate a tutti di avere delle idee importanti e innovative, ne gioverà l'andamento della vostra settimana a livello lavorativo e sentimentale. Soprattutto un vostro progetto del passato potrebbe risultare vincente.

Pesci: mettete passione in ogni cosa che fate e non pensate alle conseguenze, il vostro partner sarà orgoglioso di voi e di come decidete di condurre la vostra settimana. La sensibilità non vi manca, date la prova certa di possederne a volontà.