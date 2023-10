L'oroscopo della settimana dal 16 al 22 ottobre 2023 relativo alla fortuna vede il Sole e Mercurio nella costellazione della Bilancia, mentre Giove sarà in congiunzione con il Toro: questi ultimi due segni zodiacali saranno quindi i due più fortunati.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna, con la relativa classifica settimanale.

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: Mercurio in Bilancia

1° Toro: con Giove in congiunzione al vostro segno, le domande professionali potrebbero raggiungere dei livelli incommensurabilmente alti, portando la vostra carriera a picchi elevati anche sul piano economico.

La soddisfazione si accompagnerà alla felicità. La fine settimana di riposo potrebbe farvi scoprire orizzonti unici nel loro genere.

2° Bilancia: secondo quanto riportato dall'oroscopo della settimana dal 16 al 22 ottobre, avvierete una bellissima intesa con la vostra squadra di lavoro che si tradurrà in progetti conclusi bene e in buoni guadagni. Potreste fare dei salti di qualità anche in solitaria, portandovi ad una contentezza che rimarrà a lungo.

3° Vergine: le domande che avete lasciato in sospeso precedentemente o che attendevano di essere risolte subito saranno sicuramente un lontano ricordo. Ora più che mai dimostrerete Una determinazione che andrà ben oltre quella delle giornate precedenti.

Questa potrebbe determinare dei guadagni ottimali che vi permetteranno acquisti più ingenti.

4° Cancro l'ambito creativo per il vostro segno sarà di fondamentale importanza per il perseguimento dei vostri obiettivi professionali. Secondo quanto riportato dall'oroscopo della settimana, vi sentirete energici e ottimisti, in grado di portare la fortuna a girare nella vostra direzione dopo tanto tempo.

Acquario determinato

5° Acquario: avrete bene in mente che cosa volete da questa settimana, soprattutto se ci si sofferma a parlare dell'ambito professionale e economico. La fortuna potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio verso una carrellata di successi da cogliere al volo. Potreste fare qualche investimento senza dover necessariamente fare troppa attenzione al denaro.

6° Scorpione: gli obiettivi che vi siete prefissati ora più che mai saranno molto più agevoli da mettere in pratica, complice questa fortuna che sarà supportata anche dalla vostra voglia di agire con entusiasmo sul piano lavorativo. Chi è alla ricerca di un lavoro riuscirà a ottenere colloqui promettenti. Può essere una settimana di riposo.

7° Capricorno: avrete dei riflessi piuttosto importanti derivanti dalla fortuna che coinvolgerà i segni di terra, ma dovreste anche conservarla per le responsabilità che si presenteranno nel corso della seconda metà della settimana, e non solo utilizzarla per dei progetti da concludere. Potreste sentirvi molto più a vostro agio lavorando da soli.

8° Sagittario: le vicende che coinvolgeranno la vostra squadra di lavoro potrebbero segnare in modo indelebile la vostra settimana.

A parte alcune tensioni di troppo, potresti riuscire a portare a casa dei discreti successi, oltre che qualche guadagno extra che ci farà molto comodo. Nel fine settimana ci sarà molto svago.

Occasioni per Gemelli

9° Gemelli: si apriranno delle piccole occasioni abbastanza 'volatili' che potrebbero essere determinanti per qualche progetto che avete in mente. Nella vostra squadra di lavoro potrebbero esserci dei piccoli rallentamenti, anche se non sarà nulla di grave. La concentrazione calerà di giorno in giorno, pertanto sarà necessario recuperarla quanto prima.

10° Ariete: il lavoro potrebbe essere supportato solo dalle vostre sole forze. In questo periodo essere giù di tono potrebbe compromettere qualche progetto a cui tenere e non valorizzarlo al meglio.

Stimolare qualche piccola interazione con i colleghi potrebbe essere utile.

11° Pesci: questa settimana sarà sottotono sul piano dell'umore e sul lavoro si verificheranno dei rallentamenti significativi che con il trascorrere della settimana potrebbero intensificarsi. Prendervi qualche giorno di pausa sarebbe necessario per recuperare le energie.

12° Leone: al momento gli stimoli professionali saranno praticamente nulli e ci saranno poche occasioni di fare qualche affare. Per tutto il resto il consiglio è quello di portare pazienza e di dedicarvi a qualcosa che possa distrarvi, anche se non sortirà del tutto l'effetto sperato. Con la squadra di lavoro si creeranno delle divergenze molto forti.