L'oroscopo valido per il 18 ottobre preannuncia che i nativi del Toro saranno chiamati ad un nuovo inizio, i Cancro potranno fare una proposta importante a qualcuno mentre i Leone andranno incontro a delle novità lavorative.

Di seguito approfondiamo i dettagli dei dodici segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single sono abbastanza nervosi in questo periodo, problemi anche per chi è in coppia laddove il livello di passione potrebbe non essere al top.

Toro: i cuori solitari sono chiamati a dimenticare alcune persone e ricominciare da zero. E' importante curare regolarmente l'aspetto fisico, nutrite anche la vostra mente: vi aiuterà sul lavoro e nella gestione dei vostri affetti.

Gemelli: lieve calo di passionalità in coppia, chi è single deve invece guardare al futuro con la massima tranquillità. In ambito lavorativo non affaticatevi troppo, prendetevi le vostre pause.

Cancro: per fare una proposta a qualcuno è la giornata ideale. Un nuovo incontro può rivelarsi davvero interessante: possibili novità sul lavoro, vi sentirete orgogliosi di un progetto che portate avanti da tempo.

Leone: le coppie potrebbero andare incontro ad una separazione improvvisa, va decisamente meglio ai single che sentiranno un importante carica di energia.

Vergine: situazione altalenante in amore, nel campo lavorativo invece chi opera a contatto con il pubblico potrebbe riscuotere un certo successo.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: in mattinata i single si sentiranno agitati, chi è in coppia invece avvertirà che qualcosa non procede nel verso giusto.

Scorpione: finalmente le condizioni della vita sentimentale sono in miglioramento. E' una giornata ideale anche per parlare d'amicizia. Una chiamata di lavoro inaspettata potrebbe regalare soddisfazioni inattese.

Sagittario: il pomeriggio potrebbe portare alla luce un problema nato in passato ma destinato a riaffiorare. Sul lavoro sarete chiamati a compiere un certo tipo di scelta molto velocemente.

Capricorno: chi è solo da tempo non vuole andare incontro a nessun tipo di complicazione. Fate ordine sul lavoro e riscrivete le vostre priorità.

Acquario: chi è single ha molta voglia di rimettersi in gioco e di avvicinare nuove persone. Trascurare la famiglia per i troppi impegni di lavoro potrebbe portare un certo nervosismo nel nucleo domestico.

Pesci: all'interno della relazione amorosa potrebbero nascere delle tensioni. Troppi impegni di lavoro potrebbero arrecare una certa stanchezza.