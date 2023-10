Le previsioni dell'oroscopo del 14 ottobre esortano i Cancro a essere audaci, in quanto ci saranno soddisfazioni nel lavoro. I Pesci devono sciogliersi un po' di più.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Pesci: dovete cercare di sciogliervi un po' di più e di aprirvi alle nuove esperienze. Se rimarrete sempre chiusi nel vostro guscio potreste finire per perdere delle occasioni.

11° Leone: giornata un po' confusa dal punto di vista delle emozioni. Siete molto indecisi su alcune decisioni da prendere, ma la cosa importante è che seguiate sempre il vostro cuore e le vostre sensazioni.

10° Ariete: non pentitevi di quello che avete fatto se, quando lo avete fatto, siete stati felici. L'Oroscopo del 14 ottobre vi esorta a non avere rimorsi e a guardare avanti con ottimismo.

9° Bilancia: avete bisogno di un po' di riposo. Sono tale le cose da fare, tuttavia, è importante che non bruciate le tappe. Poco alla volta si riuscirà a venire a capo anche delle faccende più incresciose.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Vergine: vi sentite particolarmente instabili. Questa condizione potrebbe portare alla nascita di qualche discussione in amore. Cercate di stare lontani dalle persone negative.

7° Scorpione: secondo l'oroscopo del 14 ottobre, i nati sotto questo segno devono essere un po' più intraprendenti.

Non vi fate intimidire da coloro i quali proveranno a spezzarvi i passi.

6° Sagittario: ci sono delle novità in arrivo per voi, specie per quanto riguarda la sfera professionale. Imparate a mettere da parte i problemi di tanto in tanto, in modo da pensare di più a voi.

5° Gemelli: non siate troppo frettolosi nel trarre delle conclusioni.

Specie dinanzi le persone conosciute da poco, sarebbe opportuno lasciare il beneficio del dubbio. Evitate le polemiche.

Oroscopo segni fortunati del 14 ottobre

4° in classifica, Capricorno: il dialogo è la chiave di tutto. Se ci sono stati dei dissapori in amore di recente, adesso potete allargare i vostri orizzonti e rimediare.

Giornata intensa sul lavoro.

3° Acquario: se non siete pienamente soddisfatti dei traguardi raggiunti fino a questo momento, ricordate che siete sempre in tempo per fare di meglio. In amore è necessario osare di più.

2° Cancro: in amore ci sono delle belle notizie in arrivo. Cercate di essere onesti sin dal primo momento, in modo da non incappare in spiacevoli disguidi. Sul lavoro arriveranno delle belle soddisfazioni.

1° Toro: l'oroscopo del 14 ottobre vi invoglia a investire un po' di più su vuoi stessi. Questo è un momento ricco di cambiamenti e di nuove avventure, cercate di farvi trovare preparati.