L'oroscopo della giornata di martedì 10 ottobre prevede una Vergine affiatata in amore grazie al supporto della Luna e di Venere, mentre Leone affronterà le proprie iniziative con maggior determinazione. Capricorno avrà un cuore grande in amore, che vorrà condividere con il partner, mentre Acquario sarà molto indaffarato. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 10 ottobre.

Previsioni oroscopo martedì 10 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale tutto sommato stabile per i nati nel segno. Anche se Venere non sarà più dei vostri, il rapporto con il partner sarà abbastanza soddisfacente.

Se siete single dovrete avere maggior fiducia nelle vostre capacità. In ambito lavorativo porterete avanti i vostri progetti, ma con Marte opposto le energie potrebbero non essere molte. Voto - 7️⃣

Toro: a partire da questa giornata di martedì, finalmente potrete dare sfogo alla vostra vena più romantica. La Luna arriverà in trigono insieme a Venere, e sarà il momento adatto per riprendere a vivere al meglio il vostro rapporto, dopo un lungo periodo di incertezze. In ambito lavorativo potrete contare su Mercurio favorevole per gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Gemelli: sarà un martedì difficile per i sentimenti, ora che anche la Luna sarà lontana da quelle buone posizioni che tanto hanno caratterizzato la vostra estate.

Adesso, dovrete fare i conti con il lato oscuro del vostro rapporto, ed essere in grado di superare i momenti di difficoltà. Nel lavoro prima di accettare un incarico, fate bene i conti su quanto potrete guadagnare. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali convincenti secondo l'oroscopo della giornata di martedì. La Luna e Venere vi sorrideranno, e potrebbe essere un bel periodo per mettere in risalto il vostro rapporto con il partner.

Per quanto riguarda il lavoro non abbiate paura di mostrare le vostre idee, anche se alcune di esse potrebbero non funzionare. Voto - 8️⃣

Leone: anche la Luna si allontanerà dal vostro cielo, concludendo un cerchio davvero splendido. Avrete ancora modo di godere di un rapporto magico con il partner, ma attenzione a non superare certi limiti.

Per quanto riguarda il lavoro sarete alla costante ricerca di nuovi stimoli, ma sappiate che non servirà a niente prendersi impegni poco proficui. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo eccellente in amore ora che anche la Luna si unirà a questo cielo davvero splendido. Single oppure no, non ci sarà momento migliore per rendere unica la vostra vita sentimentale. Nel lavoro ci penseranno Mercurio e Giove a darvi una mano con i vostri progetti professionali. Voto - 9️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vi permetterà di vivere un rapporto abbastanza sereno. Single oppure no, i rapporti sociali andranno molto bene, con un ottimo equilibrio tra vita sociale e sentimentale. Nel lavoro state raggiungendo i vostri obiettivi, ma soprattutto, state uscendo da questa situazione di stallo che vi ha bloccato.

Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale in miglioramento in questo periodo. Con il partner ci sarà una splendida intesa, con momenti davvero piacevoli. Per quanto riguarda il lavoro sarete attivi e con idee valide da applicare ai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo poco intrigante con il partner a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Single oppure no, non sarete così affiatati con la persona che amate, forse perché ci sono alcuni aspetti della vostra storia d'amore che state trascurando. In ambito lavorativo Marte vi aiuterà nei vostri progetti, ma con Mercurio in quadratura attenzione a eventuali imprevisti. Voto - 6️⃣

Capricorno: ottima giornata per i nati nel segno, soprattutto dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna e Venere favorevoli.

Single oppure no, non abbiate paura di mostrare le vostre emozioni. Per quanto riguarda il lavoro avrete idee molto chiare su come gestire le vostre mansioni grazie a Mercurio, ma attenzione a Marte in quadratura. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale in lieve crescita. Adesso che la Luna e Venere non vi daranno più fastidio, potrete concentrarvi di più sul vostro rapporto, e cercare di renderlo migliore. In ambito lavorativo sarete attivi grazie a Marte in trigono e alcuni progetti faranno importanti passi avanti. Voto - 7️⃣

Pesci: con la Luna e Venere entrambi in opposizione non potrete di certo pretendere molto dalla vostra vita sentimentale. Attenzione al vostro modo di fare verso il partner o in famiglia. Nel lavoro Mercurio potrebbe ostacolarvi, ma con Saturno e Giove favorevoli avrete comunque buone occasioni per gestire bene i vostri progetti. Voto - 7️⃣