Le previsioni dell'oroscopo del 15 ottobre vedono i Cancro un po' combattuti. I Bilancia, invece, devono capire quando sia giunto il momento di fermarsi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: nella vita bisogna sempre lottare per raggiungere degli obiettivi. Al contempo, però, è necessario saper capir quando non ne vale più la pena di lottare per un rapporto.

11° Vergine: siete un po' indecisi su quale strada intraprendere per quanto riguarda il vostro futuro. Specie se avete ricevuto delle proposte nuove, potreste trovarvi ancora più in difficoltà.

10° Sagittario: le previsioni dell'Oroscopo del 15 ottobre vi invitano a sentire di più le vostre emozioni. Che siano belle, oppure brutte, è sempre necessario sentire i segnali che la mente e il corpo mandano.

9° Capricorno: cambiamenti in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Se ci sono state delle incomprensioni in amore, forse è il caso di aspettare per un chiarimento. Siete ancora un po' agitati.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° i classifica Toro: dovete essere più presenti con le persone a cui tenete. Non bisogna mai dare nulla per scontato, poiché nella vita tutto può mutare da un momento all'altro.

7° Pesci: l'oroscopo del 15 ottobre vi invita ad essere più creativi, sia in amore sia nel lavoro.

Adagiarsi troppo alle abitudini potrebbe causare un certo malessere. Cercate di essere pieni di sorprese.

6° Gemelli: giornata interessante per quanto riguarda i nuovi incontri. Se siete desiderosi di amare e di essere amati, allora dovete mettervi in gioco e non avere paura di esporvi anche a qualche no.

5° Scorpione: non siete molto amanti dei grandi cambiamenti, anche se, una volta che capitano, sono in grado di dare una bella spinta emozionale alla vita.

Dopotutto, che vita sarebbe senza un po' di adrenalina.

Oroscopo segni fortunati del 15 ottobre

4° in classifica Cancro: non bisogna temporeggiare troppo. Certe occasioni, quando capitano, vanno colte al volo senza pensarci troppo. Siete un po' combattuti dal punto di vista lavorativo per certe faccende.

3° Ariete: cercate di essere innovativi e versatili.

Sia in amore sia nel lavoro è necessaria una buona dose di inventiva. Una persona molto vicina a voi potrebbe lasciarvi senza parole, cercate di essere preparati.

2° Acquario: i disguidi e i piccoli malumori sono da mettere da parte. Cercate di essere un po' più reattivi. Il momento è decisamente favorevole, quindi, non abbiate paura ad esporvi. Nel lavoro ci vuole pazienza.

1° Leone: secondo l'oroscopo del 15 ottobre, i nati sotto questo sono piuttosto favoriti dalle stelle. C'è una combinazione astrale che preannuncia l'inizio di un periodo fervido di novità interessanti, approfittatene.