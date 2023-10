Giovedì 12 ottobre l'Oroscopo si preannuncia come favorevole per Capricorno e lo Scorpione, meno roseo per Leone e Toro, intanto la Vergine sarà piuttosto affettuosa.

In questa giornata sul piano astrale Marte si sposterà dall'orbita della Bilancia (dove risiedono Mercurio e il Sole) per accasarsi nello spazio zodiacale dello Scorpione, nel frattempo Venere assieme alla Luna stazioneranno nel domicilio della Vergine. Plutone, intanto, resterà stabile in Capricorno e, allo stesso modo, il Nodo Lunare continuerà a transitare nell'Asse Ariete-Bilancia.

Giove e Urano proseguiranno il moto in Toro, così come Saturno e Nettuno rimarranno nel segno dei Pesci.

Sul podio

1° posto Capricorno: patti chiari. Secondo l'oroscopo di giovedì 12 ottobre, i nati Capricorno potrebbero avere in animo di mettere i puntini sulle "i" con delle fresche conoscenze o con dei nuovi colleghi, al lavoro al fine di far capire ai loro interlocutori di non superare un determinato limite di invadenza.

2° posto Scorpione: speranzosi. Col ritorno di Marte all'ovile, essendo lo Scorpione il suo secondo domicilio, ma anche grazie al propedeutico duetto Luna-Venere nell'amica Vergine, il segno Fisso avrà ottime chance di poter nuovamente attingere al calderone della speranza nei confronti del prossimo futuro.

3° posto Vergine: affettuosi. Il segno della Vergine parrà essere più abile del solito ad assumere un mood affettuoso fuori dalla cerchia delle persone care, così si riscoprirà tenero e premuroso anche con chi conosce da poco tempo.

I mezzani

4° posto Bilancia: opportunità. I nati Bilancia questo 12 ottobre si accorgeranno di avere decisamente più opportunità da vagliare in termini professionali rispetto ai mesi estivi, possibilità lavorative che saranno sì da vagliare con attenzione ma che, al contempo, si riveleranno una manna dal cielo per l'entusiasmo nativo.

5° posto Gemelli: lasciar correre. Qualcosa potrebbe incepparsi nella sfera lavorativa di casa Gemelli, ancor più per i liberi professionisti, ma i nativi farebbero meglio a non impuntarsi per plasmare le situazioni come le avevano immaginate, preferendo lasciare che gli eventi si evolvano spontaneamente.

6° posto Pesci: mettere da parte.

Mercurio e il Sole in Bilancia flirteranno fugacemente con Saturno sui loro gradi suggerendo, con buona probabilità, ai nati Pesci di fissare un obiettivo materialistico, ancora meglio se facente parte l'ambiente abitativo, e iniziare a mettere da parte del denaro per poterlo acquistare verso gli sgoccioli del 2023.

7° posto Cancro: volontà dispersiva. La probabile voglia di rimboccarsi le maniche dei nati Cancro questo giovedì andrà a scontrarsi con la loro scarsa lucidità, dando vita a una sorta di mood volitivo ma dispersivo. Per evitare ciò, il segno Cardinale farebbe meglio a concentrare ogni singola energia solo su quelle attività che lo appassionano e che conosce a menadito.

8° posto Ariete: istinto da tenere a bada.

Il felice passaggio del pianeta rosso guarderà subito di sguincio la Croce Cardinale e ciò per i nati Ariete potrebbe significare moti istintivi da tenere a bada, in quanto l'impulsività del segno di Fuoco risulterà un po' cruda agli occhi altrui.

9° posto Sagittario: finanze sottotono. Il versante monetario, nel corso del 12 ottobre, sarà presumibilmente un settore da non sottovalutare per i nati Sagittario, i quali parranno avvezzi a tentare la fortuna in svariati modi e il rischio sarà di dover fare i conti con inutili perdite di denaro.

Ultime posizioni

10° posto Toro: bizzosi. Strascichi di nervosismo e insoddisfazione potrebbero farsi strada nel giovedì di casa Toro, instillando nel segno di Terra un latente nervosismo che sembrerà essere prossimo a esplodere davanti a chi oserà contraddirli.

11° posto Leone: bandiera bianca. A parte l'esiguo bottino energetico dal quale potranno attingere, i nati Leone avranno buone chance di rendersi conto questa giornata di ottobre di aver speso una quantità di energie spropositata ultimamente, così il loro corpo sventolerà bandiera bianca invitandoli a mettersi in stand-by.

12° posto Acquario: il passato che riemerge. Il rischio che correranno, con buona probabilità, i nati Acquario sarà di andare a ripescare qualche ricordo non troppo piacevole finendo per edulcorare inconsciamente lo stesso. Così facendo, la nostalgia prenderebbe il sopravvento ma sarebbe soltanto figlia di una nostalgia sfalsata.