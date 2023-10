Le previsioni dell'oroscopo del 18 ottobre invitano i Bilancia a chiedere aiuto, se necessario. Gli Ariete sono indecisi su alcune faccende.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Pesci: a tutti capita di avere dei momenti un po' "no" in cui ci si sente stanchi e demotivati. Ebbene questa giornata potrebbe essere una di quelle, quindi è necessario essere cauti.

11° Sagittario: cercate in voi stessi le risposte a certe domande che stanno attanagliando la vostra mente. Non siate troppo polemici e, soprattutto, fidatevi di più delle persone a voi care.

10° Scorpione: l'Oroscopo del 18 ottobre vi invita ad avere pazienza. Pian piano tutto tornerà alla normalità. Non siete appassionati del vivere nell'incertezza, ma presto la situazione cambierà.

9° Bilancia: se non riuscite a fare fronte a una situazione da soli, allora dovete chiedere necessariamente una mano. Non abbiate timore nel farlo, dopotutto siamo tutti umani, quindi, bisogna venirsi in contro.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Leone: in amore siete tenaci e risoluti. Difficilmente vi fare mettere i piedi in testa, e questo è un bene. Dal punto di vista professionale, invece, è necessario tirare fuori un po' di astuzia.

7° Toro: Marte nel segno vuol dire una sola cosa, caos.

Siete dei grandi battaglieri, che difficilmente si accontentano di un "no" come risposta. Attenzione, però, perché ci sono situazioni in cui non vale la pena insistere.

6° Ariete: secondo l'oroscopo del 18 ottobre, i nati sotto questo segno sono molto indecisi su una scelta da prendere. Se siete dinanzi un bivio, non vi resta che fare un calcolo dei pro e i contro delle due direzioni.

5° Gemelli: siate fiduciosi e speranzosi verso il futuro. Anche se in certi momenti potrebbe sembrarvi di avere tutto contro, vedrete che la congiuntura favorevole della Luna vi sarà di grande aiuto.

Oroscopo primi quattro segni del 18 ottobre

4° in classifica, Vergine: siete persone molto legate ai vostri affetti. Di solito siete protettivi e molto inclini a farvi in quattro per le persone a cui volete bene.

Se venite delusi, però, potrebbero essere guai.

3° Cancro: se non avete voglia di fare qualcosa, concedetevi di non farla. Ogni tanto è necessario assecondare anche i propri bisogni. In amore ci sono delle novità in arrivo.

2° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del giorno 18 ottobre vi invitano a essere un po' più sicuri di voi. Avete tutte le carte in regola per avere successo nella vita, quindi, osate e credeteci di più.

1° Acquario: di solito amate essere sul pezzo e pronti a mettervi in gioco nonostante tutto e tutti. Queste qualità vi saranno molto utili per farvi strada nel mondo del lavoro e, perché no, anche nella sfera amorosa.