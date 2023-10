Le previsioni dell'oroscopo del 26 ottobre invitano i Toro a lasciarsi andare in amore. I Bilancia, invece, vivranno una giornata molto importante per i sentimenti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: siete pronti a cimentarvi in nuove esperienze, ma avete sempre un occhio rivolto al passato. Difficilmente riuscite a distaccarvi da una situazione pregressa che ha significato tanto.

11° Leone: giornata molto impegnativa dal punto di vista della professione. Ci sono un po' di faccende in sospeso che sarebbe il caso di risolvere.

Se vi sentite confusi, dovete solo avere pazienza.

10° Ariete: l'Oroscopo del 26 ottobre vi invita ad essere un po' più aperti nel relazionarvi a nuove persone. Ci sono dei cambiamenti in arrivo che potrebbero destabilizzare un po' i vostri equilibri.

9° Bilancia: dal punto di vista sentimentale questa è una giornata molto importante. Cercate di tenere gli occhi ben aperti su di una situazione che riguarda il passato, potrebbero esserci delle ripercussioni.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: non siete disposti a scendere a compromessi, non lo avete mai fatto, e questo non è certamente il momento in cui siete disposti a cedere. In amore, però qualche occhio bisognerebbe chiuderlo.

7° Cancro: secondo l'oroscopo del 26 ottobre, vi sentite particolarmente a vostro agio con voi stessi. Cercate di essere attenti a non isolarvi troppo, altrimenti potrebbero esserci delle ripercussioni.

6° Capricorno: giornata molto produttiva dal punto di vista professionale. Anche se ci sono degli intoppi che potrebbero rendere il vostro umore un po' più ballerino, cercate di soprassedere e andare oltre.

5° Acquario: novità in arrivo per quanto riguarda la sfera familiare. Non è escluso che presto possano esserci dei cambiamenti importanti, o dei passi decisivi da compiere.

Oroscopo segni fortunati del 26 ottobre

4° in classifica Toro: non siate troppo polemici in amore. Se ci sono delle cose che non gradite, parlatene in maniera calma e tranquilla.

Nel lavoro è importante lasciarsi andare.

3° Gemelli: vi sentite un po' indecisi su alcune decisioni da prendere, ma forse è il caso di aspettare che siate più lucidi. In famiglia vi sentite particolarmente amati, e questo gioverà sicuramente al vostro stato d'animo.

2° Sagittario: belle notizie per quanto riguarda il lavoro. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego potrebbe ricevere qualche bella soddisfazione. Dal punto di vista sentimentale, invece, si devono prendere delle decisioni.

1° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del 26 ottobre vi invitano ad essere lungimiranti. Questo è un momento molto positivo per voi, ma dovete essere predisposti a lasciarvi andare e a farvi trascinare dagli eventi.