Mercoledì 25 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna, Nettuno e Saturno transitare nel domicilio dei Pesci, mentre Venere risiederà nell'orbita della Vergine. Giove e Urano, intanto, protrarranno il moto in Toro e, allo stesso modo, il Nodo Nord resterà stabile in Ariete e Plutone continuerà la sosta in Capricorno. Il Sole, Marte e Mercurio, infine, proseguiranno il transito in Scorpione.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Cancro, meno roseo per Sagittario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Scorpione: col vento in poppa. Secondo l'oroscopo di mercoledì 25 ottobre, i nati Scorpione avranno ottime chance di affrontare la giornata con piglio ottimista e voglia di darsi da fare al lavoro, atteggiamento propositivo che riscuoterà parecchi consensi altrui.

2° posto Cancro: chiarimenti. Nella sfera amorosa di casa Cancro, nel corso di questo giorno di metà settimana, saranno possibili dei doverosi quanto rincuoranti chiarimenti con la dolce metà, i quali potranno avere un epilogo felice a patto di mettere sul piatto una doverosa sincerità da parte del segno Cardinale.

3° posto Bilancia: consiglieri. Nella cerchia amicale ma anche in famiglia questo mercoledì i nati Bilancia potrebbero divenire un vero e proprio punto di riferimento al quale affidarsi per ottenere preziosi consigli da attuare al più presto.

I mezzani

4° posto Pesci: cambiare obiettivo. Il fugace Stellium sui loro gradi verrà supportato da Mercurio in Scorpione donando, con grande probabilità, ai nati Pesci non soltanto la chance di accorgersi che un'idea perseguita da un po' andrebbe accantonata ma anche che cambiare obiettivo al più presto si rivelerebbe una manna dal cielo.

5° posto Vergine: orgoglio da parte. Sia che si tratti di chiedere un favore che di ammettere di non riuscire a dire/fare qualcosa, i nati Vergine in questa giornata di fine mese saranno presumibilmente chiamati dal bouquet astrale a mettere a parte l'orgoglio.

6° posto Ariete: punti d'incontro. Un'annosa questione riguardante la sfera domestica potrebbe spingere, durante il 25 ottobre, i nati Ariete a giungere a qualche compromesso con un vicino di casa o col partner, punti d'incontro che saranno necessari per trovare una soluzione adeguata.

7° posto Acquario: rinvii. Complice un bilancio economico non troppo esaltante, i nati Acquario questo mercoledì saranno probabilmente chiamati a rinviare qualche acquisto a data da destinarsi, sebbene le effemeridi consiglieranno al segno Fisso di valutare se davvero quegli oggetti che desiderano comprare gli servano davvero.

8° posto Leone: altalena umorale. La stabilità del tono umorale non sarà, c'è da scommetterci, una qualità della quale beneficeranno i nati Leone nelle ventiquattro ore in questione, col segno di Fuoco che parrà non riuscire nemmeno a nascondere le emozioni che affioreranno.

9° posto Toro: sentirsi bersagliati. A causa di un agglomerato di pianeti dissonanti, Stellium in Scorpione in primis, i nati Toro potrebbero trascorrere questo mercoledì maturando l'erronea sensazione che un destino beffardo si stia divertendo a metterli in difficoltà.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: questioni di principio. Sarà presumibilmente facile per i nati Gemelli in questa giornata ottobrina portare avanti un'ideale per questione di principio, magari anche quando tale presa di posizione si rivelerà palesemente fuori luogo oppure sorpassata.

11° posto Sagittario: rancorosi. Giorno di fine ottobre dove i nati Sagittario sembreranno inclini a legarsi al dito eventuali torti subiti nella cerchia relazionale, propensione rancorosa che non farà affatto bene al loro equilibrio energetico.

12° posto Capricorno: salta un turno. Avete presente quando in un gioco di società si riceve una penalità dove si viene obbligati a saltare un turno? Una situazione similare potrebbero viverla i nati Capricorno nella giornata in questione nella professione, dove vedranno inermi colleghi e concorrenza avanzare a vele spiegate.