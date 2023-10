Le previsioni dell'oroscopo del 27 ottobre [VIDEO] invitano gli Ariete a mantenere la calma, mentre i Capricorno vivranno degli alti e bassi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: siete un po' in crisi per alcuni cambiamenti che hanno contraddistinto la vostra vita nell'ultimo periodo. Ad ogni modo, cercate di mantenere la calma e i nervi saldi.

11° Bilancia: l'Oroscopo del 27 ottobre vi invita ad essere un po' più risoluti. Mostrarsi troppo indecisi su alcune decisioni da prendere potrebbe dimostrare incertezza e scarsa attitudine a risolvere le faccende in sospeso.

10° Vergine: le emozioni sono un po' in subbuglio in questo periodo, e questo potrebbe creare qualche piccolo intoppo dal punto di vista sentimentale. Nel lavoro, invece, è meglio mettervi in moto se volete cambiare delle cose.

9° Scorpione: ci sono circostanze per cui non è possibile riuscire a tenere le cose sotto controllo. In amore è necessario lasciarsi andare un po' di più ed essere un po' più creativi e fantasiosi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: non abbiate paura di esporvi e di mostrare a tutti chi siete e quanto valete. In ambito sentimentale è necessario essere risoluti, non permettete a nessuno di condizionare le vostre scelte.

7° Capricorno: giornata di alti e bassi quella di oggi.

La mattinata sarà piena di cose da fare quindi, vi conviene mettervi subito all'opera. Verso il pomeriggio, però, ci sarà una piccola pausa.

6° Pesci: secondo le previsioni dell'oroscopo del 27 ottobre, i nati sotto questo segno devono imparare a fare i conti con la realtà. Essere dei sognatori può aiutare, ma poi è necessario essere realisti e concreti per fare progressi.

5° Cancro: in amore siete stati indulgenti molte volte, adesso è tempo di pensare un po' di più a voi stessi. In ambito professionale ci sono delle scelte da prendere, e vi conviene essere risoluti.

Oroscopo segni fortunati del 27 ottobre

4° in classifica Acquario: avete un carattere forte, in grado di fare fronte anche alla situazione più stressante.

Allo stesso tempo, però, avete bisogno dell'affetto delle persone care per sentirvi in pace con voi stessi.

3° Gemelli: ottimo momento secondo l'oroscopo del 27 ottobre per rimettersi in carteggiata e tornare alla carica in amore più forti che mai. Avete bisogno di un po' di distrazione per tornare a sorridere come un tempo.

2° Leone: ci sono dei momenti nella vita in cui bisogna mettere da parte tutto il resto e soffermarsi solamente su se stessi e sui propri progetti. Adesso è giunto questo tempo.

1° Toro: momento di svolta per quanto riguarda l'amore. Non nascondetevi più dietro un dito, e imparate ad affrontare di petto certe emozioni. Nel lavoro state per concretizzare un progetto importante.