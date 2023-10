L'oroscopo di martedì 24 ottobre prevede un Pesci più maturo nei confronti del partner grazie alla Luna, mentre Toro dovrà trovare idee migliori sul fronte professionale. Acquario sarà poco attivo al lavoro, mentre Vergine potrebbe tentare degli investimenti. Vediamo nel dettaglio l'Oroscopo per la giornata di martedì 24 ottobre.

Previsioni oroscopo martedì 24 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: sarà una giornata tranquilla sul fronte sentimentale. Il rapporto con il partner è affiatato, ma non estremamente romantico. Se siete single non siate frettolosi.

Imparate a conoscere meglio la vostra fiamma. Sul fronte professionale la produttività sarà in aumento, ma non sarete ancora in grado di competere con i migliori. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali che migliorano in amore. Luna e Venere saranno dalla vostra parte, e riempiranno la giornata di momenti intriganti, tutti da vivere. Sul fronte professionale potreste sentirvi insoddisfatti, sarà necessario trovare idee migliori. Voto - 7️⃣

Gemelli: a complicare il rapporto con la persona che amate ci sarà anche la Luna, oltre a Venere. Il vostro rapporto non procede bene, ma addossare le colpe agli altri non vi aiuterà di certo. Sul fronte professionale sarà una giornata produttiva, ma anche abbastanza stancante.

Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale ricca d'amore grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Vi sentirete in perfetta sintonia con la persona che amate e in grado di costruire un rapporto davvero affiatato. Se siete single apritevi agli altri e vedrete che scoprirete molto su voi stessi. In ambito lavorativo Mercurio, Marte e Saturno vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi, anche quelli più difficili.

Voto - 9️⃣

Leone: sarete più concentrati sul vostro rapporto. La Luna non vi darà noie, ma attenzione a non superare certi limiti. Per quanto riguarda il lavoro, svolgere buoni progetti con Marte, Mercurio e Giove in cattivo aspetto potrebbe non essere così semplice. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale che vede la Luna in opposizione nel prossimo periodo.

Anche se Venere sarà ancora dalla vostra parte, meglio non superare certi limiti. In ambito lavorativo potrebbe essere un buon momento per fare degli investimenti utili alla vostra crescita professionale. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata di martedì equilibrata sul fronte sentimentale. Sarete abbastanza teneri e romantici nei confronti del partner, ciò nonostante il vostro rapporto faticherà un po' a raggiungere picchi d'amore. Sul fronte professionale sarete abbastanza attivi e concentrati nel raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Scorpione: con la Luna nel segno dei Pesci e Venere in sestile sarà possibile vivere una giornata davvero interessante dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, potrete costruire un rapporto più centrale.

Nel lavoro sarà un periodo di crescita, anche dal punto di vista economico, grazie agli ottimi risultati che state raggiungendo. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale in ulteriore calo a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Non sarà semplice entrare in sintonia con la persona che amate, soprattutto per voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete abbastanza bene, ciò nonostante ci saranno alcune mansioni che non saprete svolgere. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali eccellenti. Godrete di un cielo ottimo per quanto riguarda il vostro rapporto. Anche voi single potreste riuscire a fare importanti conquiste. In ambito lavorativo Marte, Mercurio e Giove saranno favorevoli, pronti ad aiutarvi a raggiungere importanti obiettivi.

Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale che vi vede poco attivi sul fronte professionale. Mercurio, Marte e Giove potrebbero mettervi in difficoltà e rendere più complicato il vostro percorso di crescita professionale. In amore sarà un momento di calma per il vostro rapporto. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo più gradevole in amore grazie alla Luna in congiunzione. Venere sarà ancora opposta, ciò nonostante mostrerete una certa maturità nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro avrete la situazione sotto controllo, e sarete in grado di gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣