Le previsioni dell'oroscopo del mese di novembre invitano gli Scorpione a godersi qualche piccola follia. I nati sotto il segno del Capricorno, invece, vivranno un momento molto impegnativo.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Capricorno: il mese di novembre sarà piuttosto intenso per voi secondo le previsioni dell'Oroscopo. Ci saranno un po' di faccende in sospeso che sarebbe il caso di risolvere.

11° Sagittario: in amore dovete cercare di farvi scivolare un po'n di più le cose addosso. Questa è una strategia da adoperare anche nei rapporti d'amicizia.

Sul lavoro, invece, è importante essere precisi.

10° Pesci: si prospettano giornate colme di alti e bassi. Le vostre emozioni saranno in subbuglio, questo anche a causa dell'ingerenza della Luna. Verso la fine del mese, però, tornerà un certo equilibrio.

9° Ariete: ci sono dei cambiamenti in arrivo, ma dovete cercare di essere pronti a mettervi in gioco. Non siate troppo polemici su certe faccende, altrimenti c'è il rischio di incappare in discussioni.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Gemelli: siete pronti per gettarvi alle spalle il passato e per aprirvi verso nuovi orizzonti. Non siate troppo puntigliosi su certi aspetti, e godetevi di più le cose belle quando capitano.

7° Leone: buon momento per quanto riguarda i nuovi inizi. Siete desiderosi di mettervi in gioco e di non fermarvi dinanzi le apparenze. Ci vuole coraggio per arrivare a conseguire obiettivi di un certo prestigio.

6° Bilancia: nella vita arrivano dei momenti in cui è necessario prendere una posizione. Continuare a essere neutrali e a fare finta di niente non vi porterà da nessuna parte, quindi, tirate fuori il carattere.

5° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del mese di novembre 2023 vi invitano a essere coraggiosi. Cercate di gettarvi un po' anche nel vuoto, non sapere cosa vi aspetta potrebbe rivelarsi particolarmente eccitante.

Oroscopo segni fortunati del mese di novembre

4° in classifica, Scorpione: siate risoluti e dinamici in questo periodo.

Stanno per smuoversi delle cose, quindi, è importante essere sempre al passo con i tempo. Dal punto di vista sentimentale, potrete concedervi qualche piccola follia.

3° Acquario: l'oroscopo del mese di novembre vi invita a fare faville in amore. Siete favoriti, la Luna è in congiunzione positiva, quindi, se state pensando di compiere qualche passo importante, dovete darvi da fare.

2° Toro: nella vita non si può certamente avere la pretesa di controllare tutto. Ci sono delle cose che capitano e basta. In questo periodo vi sentirete molto fatalisti, e questo vi permetterà di godervi di più i piccoli momenti di piacere.

1° Cancro: mese decisamente proficuo per quanto riguarda il lavoro. Ci sono molte cose che sarebbe il caso di dire al partner, mentre per altre è meglio mantenere un velo di mistero, renderà i rapporti più intriganti.