L'oroscopo dal 9 al 15 ottobre 2023 è pronto a svelare le previsioni personalizzate per ciascun segno zodiacale. Nel corso della settimana, le stelle promettono incontri amorosi di carattere esotico per il Capricorno, mentre consigliano al Sagittario di prendere decisioni chiare in campo sentimentale; per i Pesci, il consiglio è quello di essere meno passivi.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: l'ingresso di Venere in Vergine potrebbe sfidare la fortuna, mentre i pianeti in Bilancia mettono alla prova la pazienza. Sarà opportuna una certa riorganizzazione, adottando un approccio metodico per non sprecare preziose energie.

Leone: dopo un periodo di fascino grazie a Venere, l'interesse si sposta sulle questioni finanziarie. È il momento di prendere in considerazione un meritato aumento di stipendio.

Sagittario: gli astri invitano a guardare in faccia la realtà, in particolare per quanto riguarda le relazioni personali. Occorre prendere l'iniziativa e chiarire situazioni ambigue.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: Venere sarà dalla vostra parte questa settimana, portando fortuna sia nella vita quotidiana che nel campo sentimentale. Il consiglio è quello di aprirsi ai sentimenti.

Vergine: Venere arriva nel segno, illuminando il percorso dei nati sotto questo segno. È il momento di abbracciare le emozioni e di accogliere le opportunità che si presentano.

Capricorno: l'amore arriva in maniera inaspettata, grazie a Venere. Potrebbe arrivare da lontano, attraverso viaggi o nuove conoscenze straniere. Lasciatevi tentare dall'esotico, senza perdere queste opportunità.

Segni d'Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: occorre riflettere su quelli che sono i propri limiti, cercando di superare quelle restrizioni che vi siete autoimposti.

Bilancia: prosegue il successo grazie ad una forma fisica eccezionale e alla determinazione. C'è la possibilità di raggiungere nuovi obiettivi.

Acquario: questo periodo offrirà l'opportunità di ritornare protagonisti in vari aspetti della vita. È il momento di rinascere con energia e determinazione.

Segni d'Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: Venere in Vergine offre la possibilità di sfruttare il super potere della comunicazione. Sarà opportuno approfittare della chiarezza delle parole e della lucidità ritrovata.

Scorpione: il consiglio delle stelle è quello di aprire il cuore. È un nuovo inizio in campo amoroso e ci sarà l'energia necessaria per realizzarlo. Sarà opportuno conquistare e lasciarsi conquistare senza timore.

Pesci: le stelle chiedono di prendere l'iniziativa e una certa esposizione. È il momento di essere meno passivi e di prendere decisioni per ottenere ciò che si desidera.