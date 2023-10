Un'altra settimana sta per giungere al suo termine, lasciando il posto a un periodo rinnovato e non poco interessante per molti segni zodiacali. L'oroscopo dal 9 al 15 ottobre preannuncia note di positività un po' per tutti, specialmente per chi, come il segno dell'Ariete, riesce a mostrare i denti nel momento giusto. Buone prospettive anche per chi è nato sotto il segno della Bilancia, seguito da un Pesci carico e da un Toro pieno di energie rinnovate. Le aspettative per questa nuova settimana del mese non sembrano essere da poco.

Di seguito l'Oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, il segno zodiacale in questione non può che immergersi in una settimana ricca di emozioni e a dir poco promettente. Buone notizie potrebbero sopraggiungere in ambito lavorativo, donando la possibilità di iniziare a muovere qualche passo verso la realizzazione dei propri desideri. Le coppie maggiormente stabili potrebbero finalmente riuscire a coronare uno dei propri sogni, anche se è consigliato non esagerare con le spese.

Toro - una nuova energia, secondo quanto previsto dall'oroscopo, pervaderà il segno del Toro permettendogli di cimentarsi in vari hobby e non solo. Ampliare le proprie conoscenze, con il "rischio" di imbattersi in persone interessanti, aiuterà a espandere la propria mente e quella che può essere considerata come la parte creativa del proprio essere.

Ottenere buoni risultati non sarà assolutamente complicato.

Gemelli - nonostante l'amore continui a essere nell'aria, qualche nota calante potrebbe presentarsi in ambito fisico rendendo la relazione monotona e poco movimentata. Organizzare una gita fuori porta o anche semplicemente provare emozioni nuove, aiuterà a riscoprire sensazioni che si credevano ormai dimenticate.

Ritagliare qualche momento da dedicare esclusivamente al partner non sarebbe affatto una cattiva idea.

Cancro - l'oroscopo della nuova settimana di ottobre non sembra promettere nulla di accattivante. La monotonia potrebbe rischiare di prendere il sopravvento e se non fosse per quei momenti di fugace passione con il partner si potrebbe pensare che anche la vita di coppia stia giungendo al capolinea.

Sul lavoro potrebbe esserci qualche piccolo, ma fastidioso, battibecco. Affrontare il tutto con razionalità, evitando di agire d'istinto, aiuterà a mantenere sani i rapporti.

Leone - un periodo di recupero è quello che si stanzia di fronte al segno del Leone. Rilassarsi, evitando di sprecare inutilmente le proprie energie, aiuterà a riprendersi fisicamente e mentalmente da quello che è stato un periodo carico di impegni e, in alcuni casi, di stress. Lasciarsi coccolare dal partner potrebbe non essere una cattiva idea.

Vergine - la nuova settimana di ottobre, secondo le previsioni dell'oroscopo, si tinge di passione. La vita di coppia sarà parecchio movimentata, ovviamente in maniera positiva, e donerà non poche soddisfazioni.

Sentirsi realizzati potrebbe essere quasi all'ordine del giorno, anche all'interno dell'ambito lavorativo.

Previsioni oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - l'oroscopo di questa nuova settimana del mese di ottobre preannuncia l'arrivo di un periodo interessante anche per coloro nati sotto il segno della Bilancia. La sfera sentimentale potrebbe risultare variopinta e donare non poche soddisfazioni. Chi vive all'interno di una relazione stabile potrà finalmente realizzare qualche piccolo desiderio, mentre i single riusciranno a sfoggiare il proprio fascino senza difficoltà alcuna.

Scorpione - nonostante l'amore e la serenità continuino ad avvolgere la vita di coppia, quella nota di passione potrebbe non raggiungere i nati sotto il segno dello Scorpione.

Ciò non causerà assolutamente monotonia nella coppia, ma potrebbe causare qualche piccola insoddisfazione in uno dei due partner. Nulla di negativo da osservare in ambito lavorativo.

Sagittario - secondo le previsioni dell'oroscopo, la nuova settimana di ottobre si rivelerà fortunata anche per i Sagittario. L'aspetto economico della vita apparirà più roseo, così come potrebbe essere più colorito il futuro, sia nella vita di coppia che sul lavoro. Buoni propositi, e buone prospettive, quindi anche in ambito lavorativo.

Capricorno - anche il Capricorno rientrerà tra i segni zodiacali maggiormente grintosi, riuscendo così a mettersi in gioco e concorrere per riuscire a ottenere qualcosa in più rispetto al passato.

Le soddisfazioni non mancheranno di certo, specialmente se si riuscirà a condividere le proprie vittorie con le persone amate. Attenzione a non essere troppo egoisti e superficiali.

Acquario - l'oroscopo non può che prevedere il sopraggiungere di giornate fortunate anche per l'Acquario. Le energie non saranno le stesse della settimana precedente, ma riusciranno comunque a dilazionarsi tra i vari impegni, lavorativi e non. Qualche risultato sopraggiungerà anche per il segno zodiacale in questione, facendosi portatore di gioia e serenità anche all'interno della vita di coppia.

Pesci - la grinta dei Pesci potrebbe essere quasi contagiosa, specialmente se mostrata in ambito lavorativo, dove occorre necessariamente mettersi in gioco per farsi notare e riuscire a ottenere una posizione migliore. Il prestigio e la fama non sono qualcosa che si dovranno ricercare, ma non sempre potrebbero risultare così positive come sperato. Evitare il più possibile le discussioni potrebbe essere utile.