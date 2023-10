Le previsioni zodiacali di novembre 2023 sono pronte a dare tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda l'amore. Il Toro non dovrebbe prendersela troppo e la Bilancia non subirà grossi stravolgimenti sentimentali.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: potreste avere diversi imprevisti nell'arco del mese, che vi appariranno come veri e propri salti nel buio. Cercate di ridimensionare la portata di tali eventi e fateli girare a vostro favore, anche se non sarà facile.

Toro: non prendetevela troppo se qualcuno tenterà di contraddirvi, oppure non la penserà esattamente come voi.

Esiste anche il contraddittorio e di questo ve ne dovrete fare velocemente una ragione, se volete vivere più sereni.

Gemelli: per voi non sarà un mese molto tranquillo in ambito sentimentale, sarete presi troppo dalla gelosia e rischierete di rovinare un rapporto che marciava sui giusti binari. Ritrovate l'equilibrio che vi sta un po' abbandonando.

Cancro: mettete la faccia nelle vostre vicende sentimentali e non abbiate paura di sbagliare, purtroppo capita a tutti di prendere decisioni non sempre all'altezza. La vostra determinazione potrebbe fare la differenza.

Leone: nel caso non siate troppo convinti della relazione che state vivendo non portate troppo avanti il rapporto, potrebbe essere dannose per entrambe le parti.

In questo mese dovrete probabilmente cercare altrove la vostra felicità.

Vergine: potreste rischiare di essere troppo rigidi e perdere quella leggerezza che sarebbe fondamentale avere. Sarete insicuri in alcune situazioni e rischierete di perdere la vostra autostima.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore le cose andranno per il verso giusto e non ci saranno grandi stravolgimenti, continuate così e vivrete il mese in maniera placida e tranquilla.

Non sarebbe male però in alcune circostanze aggiungere un po' di brio.

Scorpione: il vostro potrebbe essere un mese molto particolare, ci saranno tante occasioni da un punto di vista sentimentale ma per diversi motivi difficilmente raggiungerete l'obiettivo. Non siate troppo pessimisti e permalosi.

Sagittario: in campo amoroso potreste essere costretti a prendere delle decisioni particolarmente importanti.

Se pensate che vi manca qualcosa cercate di capire meglio cosa realmente volete e dove siete desiderosi di arrivare.

Capricorno: probabilmente la vostra relazione sentimentale sta vivendo un periodo di stanca, avreste voglia di maggiori stimoli e di una vita totalmente diversa. Se queste sono le vostre sensazioni seguite senza indugi il vostro istinto.

Acquario: in questo mese dovrete essere più concreti possibile se volete raggiungere qualche obiettivo importante. L'amore nella vostra vita è fondamentale e dovrete metterci il massimo impegno. Premete sull'acceleratore.

Pesci: sul piano sentimentale avrete bisogno di smuovervi un pochino e di fare ricorso a tutto il vostro entusiasmo per tornare a essere competitivi. Non tralasciate alcuni dettagli, potrebbero risultare decisivi.