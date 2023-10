L'oroscopo della giornata di sabato 14 ottobre prevede una Bilancia più riflessiva dal punto di vista sentimentale per via della Luna nuova, mentre Ariete non dovrà nascondere nulla al partner. Acquario sarà più sincero in amore, mentre Mercurio aiuterà i nati in Scorpione a buttare giù nuove idee professionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 14 ottobre.

Previsioni oroscopo sabato 14 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: il weekend inizierà a rilento per i nati nel segno a causa della Luna in opposizione.

Single oppure no, nascondere alcune cose importanti alla persona che amate potrebbe essere controproducente. In ambito lavorativo prendere le giuste precauzioni per alcuni progetti che sì, possono darvi soddisfazioni, ma che comporteranno anche dei rischi. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale che lentamente vi permetterà di godere di una relazione stabile e soddisfacente. Il pianeta Venere vi darà delle soddisfazioni in amore, e il vostro rapporto sarà in splendida forma. Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee chiare grazie a Mercurio, ma attenzione a non affaticarvi troppo. Voto - 8️⃣

Gemelli: gli impegni di lavoro inizieranno ad aumentare e non vi sentirete del tutto pronti considerato Mercurio in quadratura.

Sul fronte amoroso la Luna sarà dalla vostra parte. Anche se Venere sarà in cattivo aspetto, questo inizio di weekend sarà meno complicato. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale altalenante secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Il pianeta dell'amore Venere sarà dalla vostra parte, ma con la Luna in quadratura non sempre sarete dell'umore giusto nei confronti del partner.

In ambito lavorativo sarete abbastanza produttivi e concentrati da riuscire a raggiungere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali positive grazie alla Luna in buon aspetto. Potrebbe essere un buon momento per parlare al partner di alcune cose importanti, che potrebbero incidere sul vostro futuro. Per quanto riguarda il lavoro prenderete i vostri progetti seriamente, anche se per risultati o obiettivi più ambiziosi dovrete attendere.

Voto - 8️⃣

Vergine: con Venere in congiunzione al vostro cielo, questo inizio di weekend sarà davvero splendido. Single oppure no, le occasioni romantiche non mancheranno, a patto che sappiate sfruttarle. In ambito lavorativo vi prenderete cura dei vostri progetti grazie a Mercurio e Giove in buon aspetto, in particolare voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna nuova in congiunzione al vostro cielo vi aiuterà a essere più riflessivi in questa giornata di sabato. Avrete bisogno di stabilire un nuovo paradigma con il partner, che possa portare nuova linfa al vostro rapporto. In ambito lavorativo Marte porterà buone energie da investire per i vostri progetti. Con il giusto impegno, potrete raggiungere interessanti obiettivi.

Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vedrà il pianeta Mercurio favorirvi. Questo sabato si rivelerà produttivo, con la possibilità di raggiungere interessanti risultati grazie anche a nuove idee. In amore Venere in sestile vi metterà a vostro agio con il partner e anche voi single sarete più socievoli. Voto - 8️⃣

Sagittario: Mercurio in quadratura dal segno della Vergine potrebbe mettervi in difficoltà. Anche se Marte in sestile porterà energie e vi renderà attivi, non tutte le vostre idee andranno in porto. In amore non avrete motivo di fomentare discussioni che potreste anche evitare. Voto - 6️⃣

Capricorno: la Luna e Venere saranno in contrapposizione tra loro in questa giornata di sabato.

Con il partner non ci sarà una splendida intesa, forse perché ci sono alcuni problemi che faticherete a risolvere. In ambito lavorativo Mercurio vi permetterà di essere pazienti e abbastanza abili per gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Acquario: dimostrerete sincerità nei confronti del partner in questa giornata di sabato grazie a una splendida Luna nuova in trigono. Sarete sostenuti da una grandissima energia, che vi permetterà di vivere un rapporto migliore. Sul campo professionale potrebbe essere una giornata sorprendente, con alcune opportunità che andranno sfruttate. Voto - 8️⃣

Pesci: in ambito amoroso non sarà il periodo migliore per i nati nel segno a causa di Venere in opposizione.

Avrete bisogno di ritrovare la direzione giusta affinché il vostro possa tornare a essere affiatati. Sul fronte professionale i vostri progetti non saranno sempre curati a sufficienza da permettervi di ambire molto in alto. Voto - 6️⃣