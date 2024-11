L'oroscopo della giornata di sabato 23 novembre vedrà un Sagittario un po’ malizioso in amore a causa della Luna, mentre i Gemelli potrebbero essere un po’ troppo sopra le righe in amore. Il Cancro riuscirà a fare chiarezza nella propria vita professionale, mentre i Pesci non dovranno correre in amore.

Previsioni oroscopo sabato 23 novembre 2024 segno per segno

Ariete: passione e coraggio vi spingeranno a dare il meglio per i vostri progetti professionali in questa giornata di sabato. Giove, Marte e Mercurio vi aiuteranno nelle vostre mansioni, con risultati piuttosto soddisfacenti.

In amore questo periodo non vi darà molte certezze. Avrete bisogno di sentirvi più vicini al partner, ma con queste stelle non sarà così facile. Voto - 7️⃣

Toro: non sarà un periodo particolarmente movimentato in campo professionale, anche se l'impegno che ci metterete nei vostri progetti non passerà inosservato. Sul fronte amoroso potrete contare sulla Luna e Venere in buon aspetto per regalare momenti di piacere alla persona che amate. Se siete single non abbiate paura di mostrare le vostre emozioni. Voto - 8️⃣

Gemelli: attenzione a non essere troppo sopra le righe in amore. Questo cielo non sarà così splendido nei vostri confronti, e vi metterà in difficoltà con il partner, in particolare se siete nati nella terza decade.

Nel lavoro ci sarà qualche imprevisto di troppo nei vostri progetti, e non sarà facile trovare la quadra con questo ritmo molto lento. Voto - 6️⃣

Cancro: avrete bisogno di fare un po’ di chiarezza nella vostra vita professionale in questo sabato di novembre. Questo cielo sarà tutto sommato discreto, e potreste riuscire a trovare soluzioni migliori per i vostri progetti.

In amore la Luna vi aiuterà dal segno della Vergine, ma con Venere opposta, non aspettatevi momenti estremamente romantici. Voto - 6️⃣

Leone: la Luna lascerà del tutto il vostro cielo, ciò nonostante, questa giornata di sabato non sarà così male per la vostra relazione di coppia. Troverete interessanti punti d'interesse con la persona che amate, che se be sfruttati, potrebbero accedere la passione tra voi e la persona che amate.

In ambito lavorativo sarete agguerriti, pronti a tutto pur di riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Vergine: ultima giornata della settimana che vedrà la Luna in buon aspetto insieme a Venere. Chiuderete questa settimana con grande soddisfazione insieme alla persona che amate, soprattutto se le ultime giornate non sono andate così male. In ambito lavorativo avrete bisogno di recuperare terreno, e trovare soluzioni adeguate che possano darvi maggiori soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale ancora instabile in questa sabato di novembre. Avere una buona base sulla vostra relazione di coppia sarà importante per cercare di stare bene insieme e superare gli ostacoli. Per quanto riguarda il lavoro invece, sarete in grado di gestire bene le vostre mansioni, grazie alle energie di Marte e le buone idee di Mercurio.

Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà una giornata importante per prendere certe decisioni in amore. Con la Luna e Venere ben allineati, avrete buone possibilità di vivere una relazione di coppia appagante. Anche voi single vi troverete bene insieme alle persone che più amate. Sul posto di lavoro vi sentirete pronti a tutto, ma quando la situazione non sarà favorevole, dovrete essere in grado di riconoscere i vostri limiti. Voto - 8️⃣

Sagittario: potreste essere un po’ troppo maliziosi in amore in questa giornata di sabato. La Luna in quadratura dal segno della Vergine potrebbe causare spiacevoli incomprensioni, che non andranno allargate per evitare questioni complicate con il partner. Sul fronte professionale sarà il momento giusto per proporre idee e progetti interessanti che potrebbero portarvi lontano.

Voto - 7️⃣

Capricorno: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti secondo l'Oroscopo. In questo sabato di novembre, potrete contare sulla Luna e Venere in buon aspetto per godere di una relazione di coppia dolce e appagante. Nel lavoro vi mostrerete volenterosi, ma dovrete avere anche le capacità necessarie per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Acquario: previsioni astrali stabili in amore per voi nativi del segno. Questo cielo però invita alla pazienza, affinché il vostro rapporto possa funzionare. Se siete single prendete queste nuove conoscenze con cautela, senza bruciare le tappe. In ambito lavorativo vi sentirete piuttosto ispirati, aiutati da Mercurio e Giove in buon aspetto.

Voto - 8️⃣

Pesci: attenzione a non correre troppo in amore in questo periodo. Anche se Venere sarà in buon aspetto, con la Luna in opposizione non sempre alcuni vostri atteggiamenti potrebbero essere apprezzati dalla persona che amate. Sul posto di lavoro dovrete prendere più sul serio i vostri impegni, al fine di ottenere risultati migliori. Voto - 7️⃣