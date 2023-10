L'oroscopo della fortuna di giovedì 12 ottobre 2023 si preannuncia come eccezionale per i segni di terra, in particolare per quello del Vergine, andranno bene anche Toro e Bilancia.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna con la classifica giornaliera.

L'oroscopo della fortuna di giovedì, segno per segno: progetti ambizioni per Toro

1° Vergine: sarete creativi e la vostra mente sarà davvero molto prolifica in tal senso. Scoprirete nuovi orizzonti professionali che faranno davvero invidia. La fortuna sarà eccezionale con delle sorprese assolutamente imperdibili.

2° Toro: decolleranno dei progetti molto ambiziosi per i quali saranno partecipi anche i colleghi più importanti e volenterosi. Fare delle eccezioni alla regola con lo shopping ora sarà più semplice, economicamente parlando.

3° Bilancia: la scia fortuna che vi state portando dietro già da molto tempo potrebbe essere motivo di situazioni fortunate anche per gli altri. Secondo l'oroscopo infatti anche fra i colleghi ci saranno novità di carattere economico senza precedenti.

4° Scorpione: poteste essere davvero affiatati con la vostra squadra di lavoro, forse potrebbero anche nascere delle amicizie inaspettate. Avere delle sorprese di stampo pecuniaria ora sarà sorprendentemente semplice.

Pesci positivo

5° Pesci: potreste avere delle belle interazioni con la squadra di lavoro che sicuramente avranno delle ripercussioni positive non solo sul piano professionale, ma anche sulla prospettiva di avere guadagni sempre più fruttuosi. Sarete grati per la bella quantità di energie a vostra disposizione.

6° Capricorno: darci da fare vi aiuterà ad incrementare la vostra fortuna in questo momento.

Rendervi partecipi di un progetto ambizioso e importante sullo scenario lavorativo sarà una mossa ampiamente ricompensata. Gli affari saranno ottimali.

7° Cancro: pensate bene a cosa è meglio per voi e per il vostro lavoro. Fidarvi di qualche collega per farvi aiutare potrebbe essere salvifico per le vostre finanze, anche se non andrà meglio per l'autostima.

8° Gemelli: avrete delle piccole vicissitudini che potrebbero costringerti a rallentare in modo significativo il vostro lavoro. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, avrete una bella carica energetica che potrebbe soppiantare facilmente una sorte abbastanza altalenante.

Relax per Acquario

9° Acquario: l'ambito economico in questa giornata avrà bisogno di una regolata. Fintanto che avrete un po' di pazienza in corpo, potreste essere in grado di fare l'impossibile, in questo momento. Datevi dei momenti di puro relax.

10° Ariete: per il momento le occasioni di fare degli affari si ridurranno ai minimi termini, per cui avere qualche momento in più di pausa sarà una mossa da prendere in considerazione per riacquistare le energie per ricominciare da capo.

Regalatevi una serata di tranquillità.

11° Sagittario: avrete un atteggiamento decisamente distaccato con il lavoro e gli affari, questo potrebbe essere compromettente per alcuni aspetti della vostra carriera. Sarà meglio recuperare le forze quanto prima per ridare nuovo vigore ai vostri progetti.

12° Leone: gli insuccessi potrebbero susseguirsi per un po' di tempo per il vostro segno zodiacale. Lavorerete con poco entusiasmo e non ci saranno novità di tipo finanziario che possano essere di aiuto per risollevarvi subito. Portate pazienza.