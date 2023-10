L'oroscopo dell'amore di giovedì 12 ottobre 2023 vede molti segni di Fuoco nelle posizioni basse della classifica, a causa di poca fortuna in ambito sia sentimentale che affettivo. Di tutt'altro avviso i segni zodiacali di Aria, con un Acquario che balzerà in prima posizione.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per giovedì per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore di giovedì: Gemelli positivo

1° Acquario: i sentimenti saranno al centro della vostra giornata. Con la persona amata avrete dei momenti di passione che andranno al di là di quelli che avete sperimentato finora.

La famiglia sarà fonte di serenità e di allegria.

2° Bilancia: gli incontri potrebbero portarvi una gioia rinnovata, soprattutto se ci saranno delle prospettive amorose che possano regalarvi una bella storia d'amore. Le interazioni con gli amici vi daranno una spensieratezza eccezionale.

3° Gemelli: secondo quanto riporta l'oroscopo del 12 ottobre, non ci saranno ostacoli che tengano di fronte al grande affiatamento che intercorre fra voi e il partner. Essere al centro dell'attenzione fra le amicizie sarà una delle esperienze più belle che possiate sperimentare in questo momento.

4° Pesci: vi sentirete molto di buonumore e con una atmosfera in famiglia che vi darà anche occasione di esternare i vostri pensieri.

Sarete anche molto più estroversi con le persone che vi circondano, soprattutto se queste si dimostreranno amiche con voi.

Sorprese di Ariete

5° Vergine: secondo quanto riporta l'oroscopo, le vicende sentimentali in generale potrebbero subire dei rialzi abbastanza buoni, che potrebbero portarvi anche a qualche riappacificazione che avete desiderato a lungo.

In famiglia ci sarà una stabilità migliore rispetto alle precedenti.

6° Ariete: darvi da fare per fare qualche sorpresa alla persona amata potrebbe essere un incentivo anche per esternare qualche dimostrazione di affetto per la famiglia in generale. Avrete degli incontri niente male che potrebbero decretare l'inizio di una bellissima amicizia.

7° Capricorno: favorire gli incontri potrebbe essere molti stimolante per la vostra mente, ma anche darvi degli spunti per favorire una interazione con le persone che già conoscete, soprattutto se siete alle prese con dei tentativi di riappacificazione con qualcuno.

8° Toro: le questioni di carattere sentimentale ora avranno dei vertiginosi alti e bassi, di conseguenza dovreste avere molta pazienza se avete in corso una turbolenza in corso. Non ci saranno situazioni troppo conflittuali sul piano familiare, né delle schermaglie importanti con le amicizie.

Calo del romanticismo per Cancro

9° Cancro: avrete un calo dell'ambito sentimentale a partire dal romanticismo, potreste quindi avere anche un po' di nervosismo che non vi permetterà facilmente di riacquistare la serenità.

L'oroscopo della giornata di giovedì potrebbe segnalare qualche dissenso in famiglia.

10° Sagittario: darvi da fare per ristabilire una serenità familiare degna di questo nome al momento potrebbe essere molto difficile. In amore vi sentirete poco attratti dalla prospettiva di fare qualcosa da soli con il partner, preferirete stare in una comitiva che vi possa assicurare del divertimento in serata.

11° Leone: le questioni di natura sentimentale ora potrebbero portare delle responsabilità molto pesanti, e con gli affetti si creerà un clima di intransigenza che con il trascorre del tempo potrebbe essere deleterio per i rapporti interpersonali in generale.

12° Scorpione: vi sentirete giù di tono, di conseguenza non avrete molta voglia di interagire con qualcuno che non riesca veramente ad ascoltarvi. Secondo quanto riporta l'oroscopo, vi lascerete andare a una bella serata in solitudine come non l'avete mai vissuta.