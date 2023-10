L'oroscopo dell'amore di lunedì 9 ottobre 2023 vede il Toro risalire nella classifica accompagnato dal segno del Vergine. Una bella rimonta interesserà anche il segno della Bilancia grazie ad un fascino del tutto inedito, mentre per il segno dei Pesci si prospetta un momento di disinteresse verso la sfera amorosa.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo della fortuna di lunedì 9 ottobre: occasioni di incontri per Vergine

1° Toro: novità molto allettanti per entrambe le parti all'interno della coppia, l'importanza dell'amicizia in questo momento potrebbe essere al centro di ogni cosa per i single.

2° Vergine: le occasioni di incontrare la persona giusta in amore potrebbero essere davvero molte. Potreste sentirvi di buonumore anche con la sola presenza di una amicizia cara oppure del nucleo familiare.

3° Bilancia: sarete affascinanti e pronti per nuove avventure sia con l'amore che sul piano amicale. L'oroscopo suggerirà una forte propensione alla disponibilità e all'armonia inscalfibile. Con la famiglia ci saranno delle esperienze che vi insegneranno molto.

4° Cancro: vi sentirete sempre più di buonumore e disposti a preparare delle bellissime sorprese alle persone amate. Certi incontri potrebbero essere determinanti per iniziare a dar forma ad una storia d'amore.

Scorpione seducente

5° Scorpione: sarete sempre più seducenti e attraenti sia con una persona che desiderate conquistare che con gli amici.

Potreste anche ritrovare qualcuno che con il trascorrere del tempo si era allontanata da voi.

6° Capricorno: avrete una bella fortuna con le amicizie e nello stringere legami che vi daranno della spensieratezza in più e meno responsabilità. In amore invece vi troverete alle prese con qualche pensiero di troppo che necessita di tutta la vostra concentrazione.

7° Leone: potreste fare delle amicizie interessanti, nell'ambito passionale invece potrebbe riscontrarsi un lieve calo.

8° Sagittario: sperimentare una qualche avventura potrebbe essere meno entusiasmante di quello che avete pensato in precedenza. Potreste non avere una parlantina sciolta, per cui anche alcune discussioni potrebbero rivelarsi ferme, senza risoluzione.

Gemelli taciturni

9° Gemelli: potreste essere alquanto taciturni, inclini a stare per conto vostro e a conferire alla vostra giornata un sapore decisamente incolore. Le decisioni in merito all'ambito sentimentale saranno rimandate a data a destinarsi, al momento non ci sono conclusioni in tal senso.

10° Acquario: avrete un allentamento della pressione negativa di Venere, ma sarà un po' troppo presto per cantare vittoria. Al momento il romanticismo purtroppo non sarà di casa, soprattutto se avrete a che fare con qualche tensione di troppo, anche in famiglia.

11° Ariete: farete molta fatica nell'esprimervi con la persona amata. A segnarvi in alcuni casi una certa timidezza, in altri la mancanza di una reale voglia di impegnarvi.

12° Pesci: sarete completamente disinteressati alle questioni di cuore, anzi, avvierete un percorso di crescita e maturazione interiore che non avrà nulla a che fare con persone estranee a voi. Vi sentirete decisamente apatici verso le persone che vi circondano.