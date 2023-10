Le previsioni zodiacali della settimana dal 16 al 22 ottobre sono pronte a dare tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda l'andamento astrale dei vari segni. Il Cancro sarà particolarmente soddisfatto mentre lo Scorpione riuscirà ad essere equilibrato.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: dovrete cercare di essere maggiormente partecipi alla vita di coppia, ultimamente avete perso il giusto coinvolgimento. Se siete ancora alla ricerca dell'anima gemella avrete invece delle buone notizie.

Toro: finalmente le cose cominceranno ad andare nel verso giusto, avrete così la possibilità di chiarire alcuni aspetti che al momento sembrerebbero essere piuttosto spigolosi per la vostra vita sentimentale e affettiva.

I single dovrebbero pensare maggiormente a divertirsi.

Gemelli: il vostro rapporto di coppia sarà particolarmente sereno, nell'arco della settimana non mancheranno quelle coccole e quelle carinerie che entrambi desiderate. Per quel che riguarda i single regneranno la sensualità e il romanticismo.

Cancro: sarete molto soddisfatti della vostra vita di coppia, non avrete di che lamentarvi se non di qualche facezia facilmente risolvibile. Se siete alla ricerca dell'anima gemella non trascurate alcuni dettagli importanti.

Leone: se siete in coppia abbiate il coraggio di affrontare alcune paure e gettate la maschera in situazioni che volete per il momento mettere da parte. La settimana regalerà a voi single delle serate veramente coinvolgenti e piene di adrenalina.

Vergine: cercate di apprendere e di mettere in pratica l'arte del compromesso, in amore non sempre potrete agire secondo le vostre volontà. Se siete single potreste incontrare una persona che per voi sarà importante.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: potrete pianificare qualcosa di realmente concreto con il vostro partner, accertatevi solamente del fatto che sia quello che volete veramente.

Nel caso foste ancora single divertitevi e cercate di trascorrere delle giornate spensierate.

Scorpione: riuscirete ad essere tranquilli e ad affrontare alcune frizioni di coppia in maniera equilibrata e priva di polemiche ed esasperazioni. Nel caso siate single non pensate a sistemarvi sentimentalmente ma vivete alla giornata.

Sagittario: le stelle vi daranno certamente una mano, riuscirete a tenere in piedi una relazione che non sempre va nel verso che desiderate. Se siete single cercate di conoscere una persona che possa farvi tornare il sorriso.

Capricorno: passerete delle giornate molto particolari con la vostra dolce metà e sarete molto soddisfatti di ciò che riuscirete ad ottenere. Se siete single godetevi la vostra settimana in maniera intensa e non pensate troppo.

Acquario: niente da dire sulle vostre vicende amorose, potreste però organizzare qualcosa di coinvolgente e stupire il vostro partner. Per voi single ci saranno delle buone opportunità di effettuare nuove conoscenze.

Pesci: non siate troppo polemici e non cercate alibi per quel che riguarda alcuni vostri atteggiamenti equivoci, affrontate e risolvete. Se siete ancora senza anima gemella cercate di mettervi in gioco e uscire di più, non state troppo in casa.