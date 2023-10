L'oroscopo della fortuna di novembre 2023 vede come protagonista indiscusso il segno dello Scorpione. Nella sua costellazione saranno presenti ​​Sole, Marte e Mercurio. I segni di Terra saranno i favoriti di Giove.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo di novembre per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo della fortuna di novembre: Toro fortunato

1° Scorpione: energia, allegria, determinazione. Gli ingredienti per un mese di novembre straordinario sul lavoro e negli affari ci saranno tutti. La fortuna sarà la ciliegina sulla torta, indispensabile per quegli affari che promettono grandi guadagni.

Preferite le interazioni con i colleghi che hanno sempre contatto con voi.

2° Pesci: questo mese di novembre sarete protagonisti di un risveglio sia mentale che fisico. Gli impegni non saranno così pesanti come pensavate, soprattutto sul lavoro. Sarà facile sviluppare nuove idee e sperimentare nuovi progetti. Il momento migliore si focalizza nel mezzo del mese, quando avrete la possibilità di fare del vostro meglio.

3° Toro: fortunato. Non ci saranno rivali che potranno impedirvi di salire in alto e di rendere la vostra carriera molto più valida sul campo di azione. La cooperazione con i colleghi potrebbe aumentare la possibilità di guadagno e anche di conoscere nuove persone. Avanzare con le energie di questo momento sarà molto più semplice di quello che pensate.

4° Vergine: secondo quanto riportato dall'oroscopo del mese di novembre, la fortuna vi darà stimoli continui per fare carriera. Sarete al centro dell'attenzione sul piano professionale, incentivando anche gli altri a mettersi in gioco. Sarete dunque una ispirazione anche per chi ha voluto sempre entrare in competizione con voi.

La fantasia è nel pugno di una marea di opportunità.

Cancro impeccabile

5° Cancro: sicuramente non vi lascerete distrarre da situazioni che in fin dei conti non vi porteranno a nulla. Saprete come destreggiarvi nella risoluzione di problematiche che molti non riuscirebbero a risolvere. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, finalmente esaudirete qualche desiderio inerente al lavoro e al vostro campo.

6° Capricorno: saprete come affrontare quelle sfide che vi state portando dietro da molto tempo. Vi libererete di molte situazioni inutili che vi fanno distrarre. Potrete dedicarvi allo shopping e al rinnovo sia del vostro look personale che di quello dell'ambito domestico. Raccoglierete molti estimatori.

7° Gemelli: qualche intoppo non sarà un problema. Le vostre doti comunicative vi daranno gli strumenti necessari per risolvere ogni cosa in un battibaleno. Dovrete rivedere qualche spesa di troppo, perché nel mese di novembre sarà necessario risparmiare un po' di soldi per le questioni familiari.

8° Acquario: sarà importante avere qualche obiettivo in questo mese, perché ci sarà grinta ed entusiasmo, ma mancherà esattamente ciò che vi serve, ovvero il sogno da realizzare.

Cercare di avere un atteggiamento cinico nei confronti della squadra di lavoro e mettere da parte qualche piccolo contrasto farà bene agli affari.

Bilancia a corto di entusiasmo

9° Bilancia: entusiasmo in calo. Per il lavoro ci saranno delle nuove difficoltà da affrontare e di conseguenza anche l'entusiasmo potrebbe calare drasticamente. Con i colleghi non avrete voglia di interagire, ma potrete fare qualche piccolo sforzo. Farete ci sarà qualche guadagno in più, ma sarà quasi immediatamente assorbito dalle spese di stampo quotidiano.

10° Ariete: progetti da rivedere. Ci saranno problemi a livello di squadra a causa della comunicazione, ma soprattutto ci saranno progetti professionali da rivedere quasi completamente.

Nel corso del mese di novembre avrete delle piccole novità che però potrebbero concretizzarsi soltanto in un secondo momento, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

11° Sagittario: la fortuna avversa vi presenterà altre sfide che molto probabilmente non sarete disposti ad affrontare. La mente potrebbe stancarsi prima del previsto e la malinconia generale dell'autunno inoltrato potrebbe avere effetti controproducenti per il lavoro. Le energie saranno troppo scarse per potervi mettere in gioco, soprattutto alla fine del mese.

12° Leone: gli sviluppi economici in questo momento potrebbero subire una battuta d'arresto e anche demotivarvi al lavoro. Cercare un nuovo impiego potrebbe essere più difficile del previsto, ma la parola "demordere" non fa parte del vostro vocabolario. Staccare la spina di tanto in tanto potrebbe avere un effetto benefico per il fisico.