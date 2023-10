Novembre 2023 sarà, secondo l'Oroscopo, il mese delle opportunità e delle sfide per molti segni zodiacali. Le previsioni astrologiche del mese prima di Natale vi guideranno alla scoperta di tendenze e influenze astrali che caratterizzeranno il periodo. Tanti di voi forse saranno costretti a fare i conti con i transiti di Giove, Venere, Mercurio e Marte. Questi pianeti a molti porteranno fortuna e prosperità, ma ad altri invece restituiranno difficoltà e conflitti, a seconda del tipo di segno. Per questo vi consigliamo di prepararvi fisicamente e mentalmente a vivere con serenità il mese dedicato alla trasformazione, alla passione, alla comunicazione e all’azione.

Ansiosi di sapere cosa propone di positivo l'Astrologia a ciascun segno dello zodiaco?

Iniziamo pure a mettere in chiaro le previsioni astrologiche di novembre 2023 e scoprire quali saranno segni più fortunati presenti nella classifica del mese.

Previsioni zodiacali di novembre 2023, l'oroscopo dei primi sei segni in classifica

Primo posto - Pesci: il segno più fortunato del mese! Si può dire certamente che a rappresentare favorevolmente e degnamente novembre 2023 sia il simbolo astrale dei Pesci, che a novembre avrà il favore di diversi pianeti, anche se non presenti nel loro segno. Il mese in arrivo di certo porterà una grande aria di positività e la buona sorte aleggerà in tutti i settori della vita, soprattutto in amore e lavoro.

In amore molti Pesci potranno vivere delle belle storie d’amore, basate sulla fiducia e sulla complicità. Forse qualcuno incontrerà persino la persona giusta oppure riuscirà finalmente a consolidare il rapporto con il partner. I single saranno romantici e sensibili, ma anche aperti e generosi. Nel lavoro, in prospettiva l'arrivo di grandi opportunità successo.

Molti realizzeranno progetti o ambiranno a posizioni prestigiose. A dettar legge sarà la creatività e l'intuizione, insieme a tanta determinazione.

Secondo posto - Sagittario: mese molto positivo e dinamico! Quasi tutti i Sagittario avranno modo di esprimere al meglio la propria personalità, ottimista e avventurosa. In arrivo molte opportunità di viaggiare, studiare, conoscere persone nuove e divertirsi.

Inoltre, dal 25 novembre in poi arriveranno a riscaldare i cuori Sole e Marte nel segno, e ognuno diverrà più affascinante e seducente agli occhi degli altri. In ambito amoroso, i Sagittario potranno certamente vivere delle intriganti avventure e sfrenate passioni, basate sul comodo concetto del "mordi e fuggi". Potrebbero arrivare conoscenze di nuove persone oppure la possibilità di vivere il rapporto con chi si ama in modo più leggero e divertente. Doti in crescita: fascino e potere seduttivo, ma anche sincerità e lealtà. Parlando di lavoro, buone le occasioni per fare viaggi di piacere o di studio. Si amplieranno gli orizzonti e le conoscenze da metà mese.

Terzo posto - Scorpione: il segno più eclettico del mese!

Terzo posto senz'altro meritato per lo Scorpione, che avrà un mese di trasformazione e di notevoli cambiamenti, in cui potrà fare dei passi importanti e profondi nella vita di tutti i giorni. Tanti Scorpione inoltre potranno contare sul sostegno di Sole, Mercurio e Marte nel segno, ben disposti ad aiutare nelle comunicazioni con efficacia e a invogliare ad agire con determinazione. In amore, alta la possibilità di poter vivere emozioni intense, a tutto tondo con passioni assai travolgenti. Molte coppia, specie quelle con problemi in corso di soluzione, potranno approfondire il legame e trovare facilmente punti di incontro. I single vivranno delle situazioni magnetiche e misteriose. Saranno in tanti a essere profondi e coinvolgenti, ma anche gelosi.

Il lavoro porterà in generale aria di cambiamento, alcuni molto interessanti.

Quarto posto - Capricorno: mese di consolidamento e stabilità! Probabilmente si potranno raccogliere i frutti del precedente duro lavoro e della pazienza dimostrata nel corso del mese di ottobre. Certamente si avrà piacevolmente a che fare con alcuni momenti di relax e divertimento, grazie alla presenza di Venere nella casa della gioia, fino al 25 novembre. In amore, chi è attualmente in stato singolo potrebbe trovare una persona affidabile e sincera con la quale condividere il resto della vita (magari fosse!). Molti del Capricorno, poi, potranno (ri)trovare una persona affidabile e sincera, con cui condividere valori, sentimenti e sogni nel cassetto.

Qualche coppia con crisi in atto riuscirà a stabilizzare il rapporto con il partner costruendo, tassello dopo tassello, una relazione duratura. In merito al settore lavoro, i Capricorno raccoglieranno i frutti del loro duro impegno e relativa pazienza, consolidando posizioni o ottenendo riconoscimenti meritati.

Quinto posto - Acquario: mese di riflessione e preparazione! Al quinto posto questo mese si trova l’Acquario, che avrà un novembre molto stabile nel quale poter riflettere. L'obbiettivo di molti dovrebbe essere quello di iniziare a fare il punto in alcune situazioni "difficili", pianificando meticolosamente gli obiettivi futuri. Coloro del segno, inoltre, potranno anche approfondire conoscenze e interessi migliorando l'esperienza generale in ogni settore.

Grazie alla presenza di Mercurio in Sagittario, nella casa della mente fino al 20 novembre, l’Acquario potrà sperimentare qualche grossa novità o succulenta sorpresa. Vivere il rapporto con il partner in modo più originale e innovativo non risulterà problematico, anzi. La curiosità unita alla voglia di indipendenza potrebbe rendere qualche Acquario davvero imprevedibile. Il lavoro darà occasione di approfondire conoscenze e interessi. Potrà dedicarsi a dei progetti creativi o sociali.

Sesto posto - Leone: in programma la presenza di belle novità! Ma non solo piacevoli sorprese: molti nati Leone avranno un mese impegnativo con sfide da prendere di petto e opportunità in cui dimostrare il proprio talento e la creatività, intrinseca nel segno.

In alcuni casi, tipo metà o fine mese, si dovrà fare un po' di attenzione a non essere troppo orgogliosi o arroganti, anche perché potrebbe essere assai facile incontrare delle resistenze o delle critiche a buon mercato. In amore intanto, buona la possibilità di poter (ri)vivere delle situazioni contrastanti o ambigue, il che richiederà pazienza e comprensione. In merito al rapporto di coppia, il Leone potrà avere dei problemi di comunicazione o di comprensione con il partner. Se single, al contrario, sarà molto generoso e con tanto affetto da dare. Parlando di lavoro, finalmente più di qualcuno potrà dimostrare il suo vero talento, riuscendo a esprimere al meglio la propria personalità.

Previsioni astrali di novembre 2023, l'oroscopo degli ultimi sei

Settimo posto - Bilancia: equilibrio e armonia! In programma la possibilità di trovare un periodo non male, con l'equilibrio e l'armonia preziosi alleati. L'obbiettivo di molti dovrà essere quello di saper mantenere buone relazioni con le persone che interessano. Unico punto di criticità: fare attenzione a non essere troppo indecisi, perché potrebbe essere assai facile perdere delle occasioni o dei vantaggi. In amore, potrebbero esserci delle difficoltà a esprimere i propri sentimenti o a prendere delle decisioni di un certo peso. A dare filo da torcere, in alcuni casi, sarà l'innata indecisione presente nel carattere di molti Bilancia, questo porterà un po' di confusione generale nel rapporto con il partner.

Sarà molto efficace ricorrere ogni tanto a una sana diplomazia, l'unica in grado di restituire una certa armonia, evitando però di dare l'impressione di essere superficiali. Sul posto di lavoro, coloro della Bilancia manterranno buone relazioni con colleghi e superiori, collaborando con socievolezza.

Ottavo posto - Cancro: mese di emozioni e sensibilità! Tanti Cancro a questo giro potranno di certo contare su di un mese sufficientemente pregno di piccole emozioni. Per altri invece sarà un momento perfetto in fatto di sensibilità, in cui poter ascoltare il proprio intuito e seguire la volontà del proprio cuore. Dovrà essere istintiva invece una cosa: fare molta attenzione a non essere troppo emotivi o vulnerabili, perché potrebbero facilmente sortire delusioni o perfino inaspettati tradimenti.

In amore qualcuno potrebbe avere delle crisi o dei conflitti con il partner o con la famiglia. Il fatto di soffrire per delle delusioni o dei voltagabbana non toccherà i single. Molti altri saranno emotivi e vulnerabili, ma anche protettivi e materni. Nel lavoro, in diverse occasioni si potrà ascoltare il proprio intuito, azzeccando in pieno ogni tipo di previsione.

Nono posto - Toro: mese di resistenza e perseveranza! Il nono posto potrebbe andare un po' stretto, forse, ma a guardare bene il periodo poi, si scopre che più di qualcuno avrà un mese di resistenza e perseveranza, in cui potrà affrontare le difficoltà con calma e determinazione. Solo, si dovrà fare attenzione a non essere troppo testardi o possessivi, perché potrebbero crearsi delle tensioni o delle rotture.

In amore, potrebbero nascere delle gelosie o delle insicurezze con la persona amata. In alcune situazioni il Toro potrà avere delle gelosie o delle insicurezze con la persona amata. Sarà facile essere possessivi o testardi nel rapporto con il partner, benché quest'ultimo risulti molto fedele e sensuale, ma anche ostinato e inflessibile. Nel lavoro, vi saranno da affrontare le difficoltà con calma e determinazione. Potrà resistere o perseverare nella sua situazione.

Decimo posto - Gemelli: il segno più sfortunato del mese! Al decimo posto in classifica troviamo Gemelli, che è il segno più sfortunato del mese, a causa di interazioni astrali di notevole avversità. Si potrebbe incontrare degli ostacoli e delle limitazioni in diversi campi della vita, soprattutto in ambito professionale e finanziario. In amore, sarà abbastanza facile andare incontro a delle incomprensioni o dei litigi per futili motivi, con il partner o con le persone care. A inizio mese la situazione potrebbe essere abbastanza vivibile, poi la confusione generale o la disattenzione potrebbe inficiare parte del rapporto con il partner. Sarà richiesta molto comunicatività e la capacità di saper essere divertenti, ma anche un pizzico superficialità a volte non sarebbe male. Nel lavoro, sarà facile incontrare degli ostacoli o delle limitazioni. A dominare sarà in parte la frustrazione unita alla solita insoddisfazione.

Undicesimo posto - Vergine: mese di crisi e di cambiamento! In arrivo un novembre portatore di piccole crisi ma anche di tata voglia di cambiare le carte in tavola. Qualcuno potrà rimettere in discussione le sue certezze e le sue abitudini. Dovrà però fare attenzione a non essere troppo critico o eccessivamente perfezionista, per non dare modo all'insoddisfazione o alla frustrazione di emergere. In amore, non sarà difficile avere delle delusioni o dei dubbi con la persona amata. Il voler essere critici o troppo perfezionisti nel rapporto con il partner potrebbe rendere difficile la risoluzione di alcune cose. I single invece risulteranno precisi e ordinati, ma talvolta freddi e distaccati. Nel lavoro potrebbero essere rimesse in discussione alcune certezze o abitudini già acquisite nel corso degli anni.

Dodicesimo posto - Ariete: mese di conflitti e di aggressività! All’ultimo posto della classifica di novembre troviamo l'Ariete, che avrà probabilmente qualche problema con le autorità e con le regole. Si dovrà però fare molta attenzione a non essere impulsivi o violenti, anche perché ciò potrebbe provocare delle reazioni negative o delle conseguenze a lungo termine. In amore, potrebbero capitare delle difficoltà a causa della prossima quadratura di Venere. Altresì, risultare troppo impulsivi o aggressivi, non solo nel nell'ambito dei rapporti sentimentali ma anche con il partner. Chi amate sarà molto passionale e coraggioso, ma a tratti potrebbe dare la sensazione di esser egoista e violento. Nel lavoro, l’Ariete potrebbe andare incontro a sviste o distrazioni diverse: occhio, certe cose possono costare davvero il posto di lavoro! Se doveste avere a che fare con situazioni complicate, perché non chiedere aiuto a chi ha molta più esperienza di voi?

Novembre 2023, la classifica sintetica: al primo posto, Pesci

Come sempre, le stelle influenzano la classifica di novembre 2023. Per aiutarvi a orientarvi nel corso del periodo, abbiamo preparato per voi una scaletta dei segni zodiacali, basata sulle previsioni astrologiche generate dall'oroscopo del mese. Si può dire che il segno più fortunato del mese sia quello dei Pesci, sostenuto nel periodo da ottimi influenze planetarie. Tali influssi benefici consentiranno possibilità quasi infinite da sfruttare in diversi settori. Al secondo posto si trova il Sagittario, che avrà un mese molto positivo e dinamico, in cui potrà esprimere al meglio la sua personalità ottimista e avventurosa. All’ultimo posto si colloca l’Ariete, che avrà un mese di conflitti e di aggressività: qualche nato nel segno potrebbe avere problemi con le autorità e con le regole. Dovrà però fare attenzione a non essere troppo impulsivo. Siete pronti a scoprire il vostro destino?

La classifica di novembre 2023: