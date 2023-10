L'Oroscopo della fortuna della settimana dal 23 al 29 ottobre 2023 vedrà Giove e la Luna nella costellazione del Toro, mentre Marte e il Sole saranno nei gradi della costellazione dello Scorpione.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco sul versante della fortuna.

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: Toro pregno di fortuna

1° Toro: una settimana intensa di fortuna e successi. È ciò che vi attende per quanto riguarda il lavoro e gli affari, supportati dal pianeta delle opportunità, Giove. Finalmente anche chi ha faticato molto per poter trovare un barlume di luce sul piano professionale ora potrà usufruire di una sorte che vi porterà a guadagni soddisfacenti.

2° Cancro: fortunati. Questo periodo sarà eccezionale sia per le questioni professionali che per i guadagni che in questo momento stanno decisamente aumentando. Secondo quanto riportato dall'oroscopo della settimana, le sorprese potrebbero presentarsi quando meno ve lo aspettate. Farete delle vostre energie il carburante adatto per agire con i progetti in essere.

3° Vergine: avrete dei rialzi considerevoli con il denaro che vi sproneranno a fare investimenti per voi stessi e per semplificare sostanzialmente la vostra quotidianità. Secondo quanto riportato dall'oroscopo della settimana, sarete decisamente frizzanti sul posto di lavoro. Il senso del coraggio per i vostri progetti sarà ancora più tenace e avrete anche un atteggiamento molto volenteroso con la squadra di lavoro.

4° Scorpione: una bella vitalità nel team di lavoro sarà produttrice di nuovi orizzonti e di nuove aspettative, molte delle quali saranno esaudite. Conservare questo ottimismo per le faccende quotidiane sarà un incentivo anche per le questioni di carattere burocratico che si stanno risolvendo proprio in questo momento. Potrete tirare un sospiro di sollievo con il denaro.

Le previsioni astrologiche settimanali: Capricorno creativo

5° Capricorno: ritornerà la creatività mista ad un forte ottimismo sulla scena professionale. Sarete carichi di energia come non mai, come se vi foste liberati da un peso decisamente troppo pesante per le vostre spalle. Nella squadra si riaffaccerà il clima sereno che ha caratterizzato i primi tempi sul campo.

Secondo l'oroscopo, farete faville nel fine settimana.

6° Pesci: avrete un atteggiamento moderato eppure molto energico. La fortuna stavolta potrebbe essere abbastanza tenace per poter conferire molto più coraggio alle vostre imprese sul piano lavorativo. Avrete del tempo libero per coltivare i vostri interessi oppure per dedicarvi ad obiettivi puramente personali.

7° Acquario: regalarvi qualcosa che possa tirarvi si di morale potrebbe aiutarvi ad essere più carichi e più concentrati sul lavoro e a dare il meglio di voi stessi in ogni ambito. Stimolare qualche barlume residuo di creatività con la vostra squadra potrebbe essere un modo per poter riallacciare qualche rapporto deteriorato con il tempo.

Questo weekend vi darà qualche soddisfazione.

8° Gemelli: la fortuna sarà tentennante, conterete molto sulle vostre energie e sui progetti a cui state lavorando da molto tempo a questa parte per cercare di riequilibrare le cose.

Leone in difficoltà

9° Bilancia: cercare di dare il giusto peso al vostro denaro dedicandolo alla famiglia potrebbe mettervi al sicuro da eventuali difficoltà pecuniarie. Sul lavoro potrebbero regnare il nervosismo e una noia che, si spera, possano placarsi nel momento in cui dovrete occuparvi di qualcosa di importante. Sarete un po' distratti da altri ambiti nel weekend, come quello sentimentale.

10° Sagittario: in quanto segno di fuoco, questa settimana sarà poco indulgente con voi.

Secondo quanto riportato dall'oroscopo della settimana, non avrete voglia di fare qualcosa di diverso che possa essere uno slancio per la vostra carriera, anzi. Potreste scivolare nella noia e nella stanchezza più pesanti, specialmente nel fine settimana. Avrete un atteggiamento molto taciturno con i colleghi.

11° Ariete: fermarvi a riflettere sulle mosse di questa settimana sul piano lavorativo potrebbe essere un modo molto saggio per ricominciare a pensare. Troverete anche un modo molto più semplice e veloce per guadagnare. Al momento dovreste cercare di avere pazienza, almeno fino al weekend.

12° Leone: secondo quanto riportato dall'oroscopo, escogitare altre soluzioni per poter trovare un lavoro potrebbe essere una decisione da prendere in considerazione. La fortuna però potrebbe non avere lo slancio giusto per il vostro segno zodiacale. Fate attenzione, perché le spese più che mai potrebbero prosciugare le vostre risorse in men che non si dica.