L'Oroscopo della giornata di domenica 22 ottobre vedrà l'arrivo di Mercurio nel segno dello Scorpione, che dimostrerà maggior audacia soprattutto in ambito lavorativo, mentre Bilancia sarà più ragionevole nei confronti del partner. Leone sarà un po’ troppo impaziente a causa della Luna, mentre Marte aiuterà i nativi Cancro a gestire con maggior energia ed efficacia i propri progetti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 22 ottobre.

Previsioni oroscopo domenica 22 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: periodo stabile sul fronte sentimentale per voi nativi del segno.

La settimana si concluderà bene grazie alla Luna in sestile, e vi aiuterà a vivere un rapporto piacevole. Sul fronte professionale Mercurio non sarà più in opposizione. Sarete più lucidi e con idee interessanti da applicare ai vostri progetti, che possano permettervi di recuperare terreno. Voto - 8️⃣

Toro: ultima giornata della settimana che potrebbe rivelarsi complicata sul fronte professionale. Oltre a Marte, anche Mercurio sarà in opposizione, e potrebbe rendere il prossimo periodo frustante, soprattutto se ci saranno importanti progetti in corso. In amore Venere in trigono alimenterà il vostro rapporto, ma attenzione alla Luna in quadratura dal segno dell'Acquario. Voto - 6️⃣

Gemelli: Mercurio non sarà più in trigono secondo l'oroscopo della giornata di domenica.

Sul fronte professionale potreste rallentare un po’, ma sarete ancora nella giusta direzione per raggiungere i vostri obiettivi. In amore la Luna vi aiuterà a vivere un rapporto migliore, aprendovi al dialogo e favorendo la comunicazione con il partner. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà una domenica affiatata tra voi e il partner. Con Venere in sestile riuscirete a godervi il vostro rapporto e trascorrere una giornata davvero tranquilla.

Per quanto riguarda il lavoro l'arrivo di Mercurio in Scorpione porterà idee interessanti da sviluppare, mentre Marte porterà buone energie e voglia di fare. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale in calo in quest'ultima giornata della settimana. La Luna sarà in opposizione dal segno dell'Acquario, e potrebbe causare qualche spiacevole incomprensione tra voi e la persona che amate a causa della vostra impazienza.

Sul fronte professionale Marte e Mercurio saranno in quadratura, e potrebbero rendere complicato il vostro percorso di crescita. Voto - 6️⃣

Vergine: potrete contare su un cielo davvero equilibrato nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. Venere sarà ancora nel vostro segno zodiacale, portando una buona intesa e la voglia di condividere tutto con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro Marte e Mercurio saranno in buon aspetto. Avrete tutti i mezzi necessari per raggiungere il successo. Dovrete soltanto essere in grado di saperli sfruttare. Voto - 9️⃣

Bilancia: la settimana si concluderà bene per voi nativi del segno grazie alla Luna in trigono. Il rapporto con la vostra anima gemella sarà stabile e soddisfacente, con momenti davvero appaganti, soprattutto per voi nati nella prima decade.

Sul fronte professionale perderete il supporto di Mercurio, ciò nonostante sarete ancora in grado di mettere insieme interessanti progetti grazie anche ad un atteggiamento ragionevole. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo davvero produttivo e redditizio sul fronte professionale. Con Marte e Mercurio dalla vostra parte, sarete più sicuri delle vostre scelte, audaci e in grado di mettere insieme progetti davvero proficui. Sul fronte amoroso invece la Luna in quadratura potrebbe causare qualche incomprensione. Fortunatamente, Venere in sestile vi aiuterà a sistemare tutto rapidamente. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che in amore non vi darà grandissime soddisfazioni secondo l'oroscopo della giornata di domenica.

Anche se la Luna sarà in buon aspetto, con Venere in quadratura faticherete a mettere in risalto il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo non sarà eccellente per gestire progetti ambiziosi, ciò nonostante riuscirete a portare a casa discreti risultati. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali eccellenti sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Vi sentirete davvero fortunati a stare con la vostra anima gemella, e Venere in trigono dal segno della Vergine vi farà sentire speciali e romantici. Nel lavoro Mercurio arriverà in una posizione più interessante per voi, permettendovi di gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di domenica che vedrà la Luna in congiunzione al vostro cielo secondo l'oroscopo.

Sarete maturi e sufficientemente romantici nei confronti del partner, ma attenzione a non lasciarvi andare troppo. In ambito lavorativo Mercurio e Marte saranno negativi nel prossimo periodo. La risoluzione di alcuni progetti potrebbe dunque rivelarsi più complicata del previsto. Voto - 7️⃣

Pesci: avrete modo di prendere il largo in ambito lavorativo grazie a un cielo davvero eccellente. Potrete finalmente ambire a progetti davvero importanti, in grado di elevare la vostra posizione. Sul fronte amoroso invece avrete ancora molta strada da fare prima di poter vivere un rapporto stabile considerato Venere in opposizione. Voto - 7️⃣