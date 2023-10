L'oroscopo della fortuna di lunedì 2 ottobre 2023 vede il segno della Vergine in testa alla classifica, seguito dalla Bilancia. Il Toro avrà dei progetti molto fortunati per il prossimo futuro, mentre molti segni di Fuoco potrebbero essere carenti di energie e determinazione.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo di lunedì segno per segno: sorprese per Bilancia

1° Vergine: secondo l'oroscopo di lunedì le questioni professionali saranno completamente alla vostra portata, tanto che potreste vantare doti di leader e dimostrare di essere all'altezza di qualsiasi situazione che vi si presenterà davanti.

Avvertirete una sintonia impeccabile sul posto di lavoro.

2° Bilancia: le sorprese di cui vi renderete protagonisti potrebbero essere di notevole ausilio anche per la vostra squadra di lavoro, la quale sarà coinvolta attivamente nei vostri successi e nelle vostre idee ambiziose. Vi sentirete al centro dell'attenzione e molto apprezzati per la vostra professionalità.

3° Toro: potreste avere già in mente dei progetti per il futuro che vi daranno parecchie soddisfazioni, e con l'aiuto di Giove ogni cosa potrebbe essere facilitata, dal momento che si metteranno da parte gli ostacoli che altrimenti potrebbero davvero essere di intralcio.

4° Acquario: avrete delle sorprese finanziarie e la risoluzione di qualche pasticcio burocratico che ora però sarà in via di miglioramento.

Secondo quanto riporta l'oroscopo, avrete una bella atmosfera sul posto di lavoro, sfruttatela per ricavare quanti più successi possibili, per voi e per gli altri.

Ritorno della fortuna per Capricorno

5° Capricorno: una rimonta della fortuna potrebbe essere molto prolifica per l'ambito finanziario. Secondo quanto riporta l'oroscopo di lunedì 2 ottobre, farete in modo che anche qualche altro progetto al di fuori di quello attuale potrebbe essere altrettanto ottimale.

6° Pesci: avrete delle sorprese sul piano pecuniario che molto probabilmente vi saranno estremamente utili per conferire alle vostre spese una conclusione che potrebbe essere per voi l'inizio di qualche investimento più sostanzioso e desiderato.

7° Gemelli: questa giornata sarà estremamente adatta per recuperare le energie, messe a dura prova da qualche progetto che è stato certamente fortunato ma vi ha prosciugati di tutte le vostre forze.

Farete del vostro meglio per fare qualche piccola idea creativa.

8° Scorpione: potreste non riscontrare molta collaborazione all'interno del contesto lavorativo, ma con il trascorrere delle ore qualche piccolo spiraglio di luce potrebbe essere possibile. Ritornerete a fare progetti, ma non con l'andamento di prima.

Cancro in calo

9° Cancro: avrete poca fortuna, e nell'attesa che possa arrivare in modo sempre più dirompente potreste avvertire qualche situazione non esattamente idilliaca sul posto di lavoro. La conflittualità in questo frangente potrebbe aumentare considerevolmente.

10° Leone: al momento sarà difficile recuperare l'armonia all'interno del contesto professionale, ma mettendoci molta volontà il recupero potrebbe essere molto repentino.

Potreste avere qualche segnale di stanchezza che non potreste ignorare.

11° Sagittario: purtroppo questo lunedì non si prospetta molto fortunato con le questioni affaristiche, e i successi potrebbero non soddisfarvi in quanto privi di ricompense adeguate. Potreste sentirvi alquanto deboli sul piano fisico, vi conviene riposare.

12° Ariete: ci saranno molti ostacoli sul vostro cammino, e se ci saranno degli affari questi potrebbero non andare in porto, in questo momento. Sarete in procinto di trovare ristoro solamente con qualche passatempo in solitaria, come ad esempio un buon libro.