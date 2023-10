L'oroscopo della giornata di lunedì 2 ottobre prevede un Toro più sereno in amore, pronto a dare maggior risalto alla propria vita sentimentale, mentre Leone e Acquario potrebbero essere vittima di possibili malintesi in amore. Mercurio permetterà ai nativi Capricorno di essere dinamici al lavoro, mentre Marte porterà buone energie ai nativi Gemelli. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 2 ottobre.

Previsioni oroscopo lunedì 2 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: inizierete questa nuova settimana con il piede giusto secondo l'oroscopo.

Tra voi e il partner ci sarà una grande complicità grazie a Venere, soprattutto per voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro Marte in opposizione potrebbe rendervi un po’ pigri, anche se avrete buone idee in mente. Voto - 7️⃣

Toro: la Luna in congiunzione e l'influenza sempre minore di Venere in quadratura potrebbero finalmente permettervi di rimettervi sui vostri passi, con la possibilità di risalire la china in amore. Single oppure no, sarà il momento giusto per dare maggiore spazio alla vostra vita sentimentale e alle persone che amate. Nel lavoro potrete contare su stelle come Mercurio e Giove per gestire egregiamente le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale godibile in questa giornata grazie a Venere, ancora in sestile per qualche giorno.

Sarà necessario a questo punto cercare di fortificare il vostro legame con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio potrebbe disorientarvi un po’, ciò nonostante Marte porterà buone energie che saprete investire al meglio. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale che vedrà la Luna favorirvi secondo l'oroscopo della giornata di lunedì.

Single oppure no, potrete ricavare tanto dal rapporto con la vostra fiamma nel prossimo periodo. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà un valido alleato che dovrete sfruttare a pieno per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali in calo da questa giornata di lunedì. La settimana non inizierà al meglio considerato che la Luna si troverà in quadratura, cosa che potrebbe impedirvi di essere romantici a modo vostro.

Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma potreste aver bisogno di una mano su alcune mansioni. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in Toro vi permetterà di vivere la vostra relazione di coppia con maturità. Gli influssi benefici di Venere si faranno sentire, dal vostro rapporto potrete ricavare tanto. In ambito lavorativo Mercurio porterà buone idee e con Giove e Marte favorevoli saprete come applicarle e trasformarle in successo. Voto - 9️⃣

Bilancia: giornata di lunedì un po’ anonima per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale ci sarà una discreta stabilità tra voi e il partner, che però difficilmente potreste riuscire a trasformare in qualcosa di più. Il lavoro assumerà un ruolo più centrale nel prossimo periodo, considerato che siete in dirittura d'arrivo per alcuni progetti.

Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale poco soddisfacente a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Non sarete pienamente convinti del vostro rapporto, ciò nonostante, prima di arrivare ad elaborare certe conclusioni, potrebbe essere utile aspettare che questo cielo cambi. Nel lavoro porterete avanti i vostri progetti con convinzione, i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Venere vi sorriderà dal segno dei Gemelli, e vi permetterà di godere di una relazione tutto sommato serena, che però dovrete saper gestire nel tempo. Per quanto riguarda il lavoro attenzione agli imprevisti da parte di Mercurio in quadratura.

Voto - 7️⃣

Capricorno: con Mercurio e Giove in buon aspetto, riuscirete a essere abili e dinamici in ambito professionale, pieni di buoni propositi per migliorare la vostra posizione. Per quanto riguarda i sentimenti, in questo lunedì di ottobre potrete contare sulla Luna in buon aspetto per godere di una relazione affiatata. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale che ancora una volta vi metterà in difficoltà secondo l'oroscopo. La Luna e Venere infatti saranno in cattivo aspetto, ma voi non vi arrenderete, cercando di risalire la china. Per quanto riguarda il lavoro sarete piuttosto attivi. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo piacevole in amore grazie alla Luna nel segno. Single oppure no, riuscirete a trarre vantaggio grazie alla Luna in sestile, che vi permetterà di provare buone emozioni con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro con impegno e pazienza potrete raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣