L'oroscopo dell'amore di lunedì 23 ottobre 2023 vede molti segni di Acqua solitari e poco inclini alla vita familiare. L'ambito amoroso e passionale, invece, sarà appannaggio dei nati sotto i segni di Terra.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per l'amore.

L'oroscopo dell'amore di lunedì: Toro sentimentale

1° Capricorno: farete faville con il partner sul piano romantico. In ambito familiare l'atmosfera sarà ottimale e molto sincera, facendovi sentire al centro dell'attenzione. Sarai molto seducente con gli incontri.

2° Vergine: percepirete una sensazione molto positiva in compagnia con la persona amata in questo momento. Avvertirete un forte senso di calore da parte delle amicizie che vi circondano. Farete amicizia con qualcuno sul posto di lavoro.

3° Toro: i sentimenti vi regaleranno una giornata all'insegna della passione e del coraggio, potrete quindi esprimere ciò che provate per la persona che fa battere il vostro cuore. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, si faranno larghe novità interessanti.

4° Sagittario: il fuoco della passione in questo momento sarà presente quando sarete in compagnia del partner. Nella seconda metà della giornata avrete a che fare con l'affetto familiare. Stimolerete molto una creatività eccezionale.

Incomprensioni per Ariete

5° Acquario: rendervi partecipi di una serata in compagnia delle persone care sarà un incentivo a riappacificarvi con qualcuno di importante, che non ha mai esitato a esprimervi ciò che pensa. In ambito familiare potresti avere una serenità fuori dall'ordinario.

6° Bilancia: ora potrete godervi un rialzo in amore come non l'avete provato nelle giornate precedenti.

Sicuramente ci sarà della cautela da parte vostra, allo stesso tempo vi godrete anche il più infinitesimale momento di spensieratezza, secondo quanto riportato dall'oroscopo della giornata.

7° Gemelli: potrebbe subentrare delle situazioni in cui sarà necessario dialogare con la persona amata, e confrontarsi con la famiglia, soprattutto se di origine.

Nel rapporto con i figli sarete volenterosi nel voler andare incontro alle loro esigenze. Farete anche qualche amicizia inaspettata.

8° Ariete: potreste avere delle incomprensioni con il partner che vi spingerà a rivolgere lo sguardo altrove. Fintanto che ci saranno dei dissidi in famiglia non potrebbe neanche riuscire a dialogare. Al contrario, avrete dei momenti abbastanza spensierati con le amicizie più strette, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

Scorpione solitario

9° Leone: focalizzarvi su qualche torto non sarà una bella mossa per la vostra serenità, anzi, lasciare andare qualche persona senza rancore sarà un atto di amore verso voi stessi. Con il partner non sempre arriverete ad avere una sintonia ottimale, e fare del vostro meglio potrebbe non darvi i risultati sperati.

Ma non si sa mai.

10° Cancro: poco sentimentali. Il romanticismo e il calore che sta vivendo per il vostro segno zodiacale potrebbero protrarsi piuttosto a lungo. Ci saranno rancori che necessitano di rivalutazioni approfondite. Avrete più cura di voi, e questo sarà molto importante.

11° Pesci: rendervi partecipi della vita familiare ora come ora non rientrerà nelle vostre prerogative quotidiane, secondo quanto riportato dall'oroscopo della giornata di lunedì. Spesso avrete volentieri un atteggiamento molto schivo e solitario.

12° Scorpione: una bella giornata in solitudine sarà tutto ciò che vi occorre, specialmente se avete della rabbia da sbollire nei confronti di moltissime persone di vostra conoscenza. Gli incontri del tutto nuovi saranno completamente azzerati.