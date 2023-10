Secondo l'oroscopo della fortuna di lunedì 23 ottobre 2023 ci saranno pochissimi stimoli e poche energie per i nati sotto il segno dei Pesci. Per il segno della Vergine invece arriveranno importanti novità.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna di lunedì: zero ostacoli per Vergine

1° Vergine: non ci saranno ostacoli che tengano con questa fortuna sopra le righe. Agire ora sul lavoro sarà come preparare di gradino in gradino una scalata al successo senza precedenti. Finalmente i guadagni saranno in grado di soddisfarvi.

2° Toro: con la squadra di lavoro ci sarà una complicità e una concentrazione in grado di sbaragliare ogni concorrenza. Avrete lo sguardo puntato sui vostri obiettivi, e niente e nessuno vi potrà smuovere dal vostro stakanovismo di questa giornata di lunedì.

3° Leone: avere a che fare con una squadra che ora si rivelerà più solidale che mai e con una fortuna che dopo tanto tempo sarà al vostro fianco, sarà una situazione eccellente per poter attuare i vostri progetti più ambiziosi e importanti. Continua così.

4° Ariete: le finanze ora saranno sempre più alte, e raggiungerete un benessere che vi permetterà di lavorare più serenamente. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, vi sentirete molto tenaci sotto il profilo mentale.

Lavorare fino a tardi non vi peserà affatto.

Gemelli creativo

5° Capricorno: nonostante qualche piccola problematica derivante da altri fattori, non demorderete di fronte agli impegni che si presenteranno in questa giornata. Rendere partecipe la squadra di per sé sarà un atto di cooperazione molto importante.

6° Gemelli: la creatività potrebbe essere la chiave di volta per i vostri progetti.

La fortuna invece vi darà delle prospettive di guadagno del tutto inaspettate. Vincere qualche sfida sarà motivo di vanto per quel che vi riguarda, secondo quanto riportato dall'oroscopo della giornata.

7° Cancro: gli affari andranno a gonfie vele, ma per i risultati avrete ancora molto da attendere. Per adesso, nella vostra squadra potrebbe presentarsi delle belle novità, mentre faticherete a lavorare in solitaria.

Risparmiare ora non sarà essenziale, ma estremamente utile.

8° Sagittario: fare fronte a qualche situazione negativa di troppo sul lavoro potrebbe farti perdere presto la pazienza, secondo quanto riportato dall'oroscopo. Dovrete anche affrontare alcune spese essenziali per l'ambito domestico. Lo stress potrebbe prendere il sopravvento.

Contrasti per Acquario

9° Acquario: vi preoccuperete troppo di una situazione che a conti fatti vi riguarderà davvero molto poco. Fate attenzione a qualche contrasto che alberga nell'ambito professionale. Evitate di innervosirvi nell'immediato con alcuni problemi delicati. Prendetevi una serata di relax completo.

10° Bilancia: riacquisterete un controllo molto ottimale con il denaro, ma potreste non sentirvi adeguati sul posto di lavoro.

L'autostima potrebbe calare drasticamente. La contrazione potrebbe trovare degli ostacoli non da poco conto. Rifugiarsi nella solitudine di tanto in tanto farà bene ai vostri nervi.

11° Scorpione: dovrete portare una pazienza invidiabile nel corso di questa giornata. Sul piano professionale non sempre i progetti si trasformeranno in successi. Risparmiare ora più che mai sarà una priorità per mantenere un equilibrio finanziario già piuttosto precario.

12° Pesci: altre spese si aggiungeranno a quelle già esistenti, e di conseguenza dovrete necessariamente stringere i denti per il momento. Sul piano pratico potresti contare molto poco sulle tue energie. Stancarvi inutilmente non vi servirà. Meglio riposarsi.