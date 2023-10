L'oroscopo relativo all'amore di lunedì 30 ottobre 2023 vedrà in forte ribasso il segno dei Pesci, mentre il Cancro avrà la menta aperta.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore, con la relativa classifica.

L'oroscopo di martedì, segno per segno: tenerezza rinnovata per Bilancia

1° Acquario: le vicende burrascose che vi hanno scombussolato ora sono un lontano ricordo. Gli incontri saranno all'altezza delle aspettative e anche con la famiglia potreste trovare una serenità importante.

2° Gemelli: il romanticismo sarà di casa.

Secondo quanto riportato dall'oroscopo della giornata di lunedì, l'ambito passionale sarà via via più intenso e appagante. Arriverete a fine giornata con entusiasmo e al centro dell'attenzione delle amicizie.

3° Bilancia: questo rialzo nella classifica nell'ambito sentimentale è dovuto a un risveglio della tenerezza di coppia. In famiglia le diatribe saranno ormai lontane.

4° Cancro: la vostra mente sarà aperta a ogni genere di esperienza con la persona amata e sarete volenterosi di provare sensazioni nuove. In serbo per voi ci sarà una serata romantica o comunque diverse cose belle.

Ariete passionale

5° Ariete: avvertirete una bella passionalità e complicità di coppia. Stimolare la cooperazione all'interno del contesto domestico darà delle belle opportunità, come quella di organizzare qualcosa per voi e per la famiglia, ad esempio una gita fuori porta.

6° Vergine: non ci sarà spazio per le divergenze nella vostra vita di coppia, invece una bella atmosfera romantica farà capolino, soprattutto in serata. Darvi del tempo per riflettere su una ipotetica evoluzione della vostra relazione sarà doveroso, ma vi fiderete di voi stessi.

7° Sagittario: scoprirete un elemento fondamentale che rafforzerà la vostra unione con la persona amata.

Farete degli incontri che faranno molto bene al vostro spirito.

8° Toro: avere nostalgia del passato sarà controproducente per la vostra relazione di stampo sentimentale. Però le amicizie saranno al vostro fianco per poter rendere la giornata il più divertente possibile. L'umore potrebbe essere negativo in famiglia.

Leone molto introverso

9° Leone: finalmente avrete del tempo per voi stessi e forse lascerete un po' da parte le varie compagnie in virtù di una dimensione più intima di voi stessi. Qualcuno preferirà stare il partner o con la famiglia di origine.

10° Scorpione: le energie per potervi dedicare alle responsabilità familiari stanno scarseggiando in questo momento. Avrete a disposizione qualcuno con cui conversare apertamente, intanto dovreste fidarvi molto di più di voi stessi.

11° Capricorno: farete qualche riflessione personale sulla vostra vita di coppia. Per i single la solitudine prossimamente potrebbe evolvere verso una prospettiva di nuovi incontri, i quali però al momento sono in netto ribasso.

12° Pesci: fintanto che resterete chiusi in voi stessi non riuscirete ad avere la possibilità di incontri molto promettenti. Sul piano delle amicizie non sarete molto disposti al dialogo, mentre con il partner avrete difficoltà a trovare dei punti di accordo.