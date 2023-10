Secondo l'oroscopo del 29 ottobre, questa domenica sarà una giornata favorevole per i single che appartengono al segno dell’Ariete e del Toro. Per i cuori solitari del Cancro si prospetta una giornata altalenante, invece per i nati sotto il segno dei Pesci è giunto il momento di smettere di pensare alle apparenze. A seguire, l’astrologia dedicata alla giornata di domenica 29 ottobre e le previsioni astrologiche per i single.

L'oroscopo dell'amore per i cuori solitari, giorno 29 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Dopo un periodo noioso e monotono, finalmente arriva una giornata piena di eventi interessanti, incontri sensuali e senza scrupoli.

Se siete nati nella prima decade, pensate solo a regalare emozioni. Vi getterete su tutto con anima e corpo.

Toro – Negli ultimi tempi vi siete resi conto che avete sbagliato a dare fiducia ad alcune persone amiche. Conoscete benissimo il detto: 'Tutto è lecito in amore e in guerra'. I nati nella terza decade devono aspettarsi una dolce ed emozionante sorpresa, magari con una persona che appartiene al segno del Cancro. Le stelle prevedono tempi favorevoli sul piano emotivo, quindi approfittatene e organizzare un tête-à-tête.

Gemelli – Negli ultimi tempi siete stati troppo esigenti e avete persino ceduto alle promesse insicure. Siete ancora in tempo per cambiare strada e pianificare la vostra vita in meglio.

Voi della prima decade riuscite perfettamente ad amare senza condizionamenti esterni: non vi interessa quello che dicono gli altri di voi e alle persone che vi stanno vicino adorano questo lato del vostro carattere.

Cancro – Secondo l'Oroscopo, questa è una giornata altalenante soprattutto a livello sentimentale. Vi conviene non abbassare mai la guardia e di prepararvi ad affrontare nuove sfide e nuovi ostacoli.

Non c’è pace né nel lavoro né nell’amore per i single della prima decade. Avrete tanti corteggiatori alle calcagna, quindi fate attenzione a non lasciarvi trascinare in qualcosa che non vi piace.

Previsioni degli astri per i cuori solitari: Leone, Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – Una persona che è molto attenta nei vostri confronti ha capita benissimo che siete allergici alla parola 'matrimonio' e 'convivenza'.

Le stelle di questo periodo vi applaudono. Se siete della prima decade, lasciatevi andare e godetevi la vostra relazione d’amore in totale libertà. Scoprirete il piacere di un atteggiamento spensierato, una sensazione che difficilmente potrete provare.

Vergine – In questo momento sentite forte il desiderio di avere un oggetto tecnologico come un robot che vi regala amore, coccole e tanta tenerezza. Per voi sarebbe fantastico se esistesse un oggetto del genere. Se siete nati nella terza decade, presto vi renderete conto di aver vissuto finora con troppa superficialità. Guardatevi dentro, nelle vostre anime più profonde e oscure.

Bilancia – Avete bisogno di una persona che vi aiuti a superare questo periodo segnato dalla malinconia e dalla tristezza.

Nelle prossime ore potreste incontrare un’anima generosa, pronta a consolarvi e a risollevare il vostro animo irrequieto. Voi della seconda decade, mostrate le qualità che possedete e chissà quante persone potrebbero innamorarsi di voi. Le stelle prevedono incontri infuocati a breve termine.

Scorpione – Siete molto terrorizzati dall'idea di vivere una vita da single, ecco perché alcune relazioni amorose sono colpite dall'ansia, stress e palpitazioni. Se siete nati nella terza decade e vi piace farvi danneggiare psicologicamente dagli altri, potete aspettarvi una serata di disagio. L'oroscopo consiglia di eliminare le abitudini che potrebbero danneggiare un rapporto di amicizia che profuma d’amore.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 29 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Qualcosa turba il vostro animo. Anche in questa giornata le persone che vi vogliono bene faranno di tutto per strapparvi un sorriso, ma non ci riusciranno. Se appartenete alla prima decade, sarete particolarmente accattivanti e sensuali, nuovi incontri sono in programma. L'oroscopo consiglia di non diventare tristi quando finisce una storia d’amore: la vita continua.

Capricorno – Amate molto il rischio, ma attenzione a non buttarvi tra le braccia di qualcuno che non è molto adatto per voi. Se siete caduti in questa trappola, siete ancora in tempo per fuggire. Quelli che appartengono alla prima decade possono aspettarsi momenti indimenticabili e sensuali.

È giunto il momento di incoraggiare ogni angolo del vostro corpo e della vostra mente. La serata si apre alla tenerezza, scrivete cose dolci a qualcuno che non avete ancora conquistato.

Acquario – Se sognate di vivere una relazione amorosa come quelle delle favole, le stelle sono dalla vostra parte. Approfittate di questa situazione e correte qualche rischio in più. Se cercate l’anima gemella, siate audaci. I nati nella prima decade solitamente si sentono calmi e tranquilli riguardo al loro rapporto ma questo potrebbe essere momentaneamente interrotto da un piccolo disaccordo. Un appuntamento vi può rendere più disponibili ai piaceri dell’amore.

Pesci – Le stelle continuano a proteggervi e a consigliarvi strategie per trovare il partner dei vostri sogni.

Per i nati della prima decade, è giunto il momento di smettere di concentrarsi sulle apparenze. Le persone valgono molto più di esse, spetta a voi scoprirle giorno dopo giorno. Tra le vostre amicizie si nasconde qualcosa di più.