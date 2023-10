L'Oroscopo della fortuna di venerdì 6 ottobre 2023 vede il segno del Toro in testa alla classifica, mentre il Cancro scenderà vertiginosamente in ribasso. Il Leone sarà più ambizioso e il Capricorno molto più determinato.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna di venerdì: Leone ambizioso

1° Toro: finalmente riuscirete a collezionare una marea di successi per il lavoro e nel pomeriggio avrete a disposizione tutto il tempo libero che vi serve per poter fare qualche viaggio breve o qualcosa che vi dia dello svago e al tempo stesso delle soddisfazioni davvero originali.

2° Leone: ora l'ambizione per un progetto o un affare sarà davvero molto alta, per cui avrete le carte in regola per poter fronteggiare anche una montagna. Con i colleghi il clima di cooperazione potrebbe essere molto efficace, grazie ai progetti in comune.

3° Capricorno: finalmente la carriera conoscerà dei salti di qualità molto più remunerativi sul piano pecuniario, e questo di conseguenza vi darà una sicurezza e un benessere molto duraturi e che vi permetteranno di fare anche qualche investimento in più, secondo l'oroscopo.

4° Vergine: i cambiamenti in positivo si verificheranno esattamente al momento opportuno, secondo quanto riporta l'oroscopo di venerdì 6 ottobre. Vi sentirete molto grati per qualche piccolo aiuto da parte di qualche collega molto disponibile nei confronti della squadra.

Pesci in rimonta

5° Pesci: la fortuna vi darà nuovi rialzi che potrebbero essere utili per potervi dedicare maggiormente a voi stessi. Potreste riuscire a rinnovare il vostro look e sentirvi al centro dell'attenzione. Gli affari andranno a gonfie vele, secondo l'oroscopo, per cui incentivarli vi darà dei vantaggi eccezionali.

6° Sagittario: darvi da fare in questo momento potrebbe decretare un bel successo che vi farà salire in alto la carriera in modo esponenziale. Secondo quanto riporta l'oroscopo non ci saranno distrazioni che tengano di fronte alla vostra ambizione professionale.

7° Ariete: avrete la tenacia necessaria per stare dietro alle usuali faccende di stampo professionale senza battere ciglio, ma qualche ostacolo potrebbe complicare qualche progetto in essere.

Sarete perfettamente in grado di sbloccare situazioni non esattamente conformi alle vostre aspettative.

8° Gemelli: avrete un calo dovuto allo stress, ma niente di troppo preoccupante. Al contrario, ora la pausa potrebbe essere un modo per sfruttare al meglio qualche idea che avete avuto ultimamente.

Sacrifici per Bilancia

9° Bilancia: fare qualche piccola rinuncia potrebbe essere utile per conferire alle vostre finanze una situazione molto più stabile, perché le spese ora potrebbero mettervi a dura provao. Avvertirete un po' di stress, ma facilmente smaltibile.

10° Scorpione: farete molta fatica a stare dietro a troppi impegni, e procrastinare ora sarà l'unico modo per tenere a bada tutto questo gran daffare.

Potreste pensare di fare qualche pausa in più che però potrebbe non darvi i risultati che sperate, secondo l'oroscopo.

11° Acquario: sentirvi inadeguati sul posto di lavoro ora sarà un sentimento alquanto difficile da debellare. Sarete inclini a fare troppe pause e questo potrebbe, invece ,compromettere le vostre prestazioni lavorative in modo controproducente.

12° Cancro: le energie saranno completamente nulle, e in questo momento potreste sentirvi non proprio ottimali per poter affrontare degli ostacoli troppo onerosi per il vostro fisico e la vostra mente. Purtroppo non correrà una bella interazione con la squadra di lavoro.