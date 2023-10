L'oroscopo della giornata di venerdì 6 ottobre prevede che il Cancro sarà buono e romantico nei confronti del partner grazie alla Luna, mentre il Capricorno sarà brontolone in amore. Il Sagittario non dovrà essere impulsivo, soprattutto al lavoro, mentre lo Scorpione sarà più rilassato al lavoro.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 6 ottobre.

Previsioni oroscopo venerdì 6 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: con la Luna che arriverà nel segno del Cancro, il vostro atteggiamento nei confronti del partner potrebbe cambiare radicalmente.

Attenzione al vostro modo di fare verso la persona che amate, anche perché Venere sarà poco influente ormai. In ambito lavorativo sfruttate tutta la vostra creatività per buttare giù idee interessanti. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che diventerà sempre più interessante giorno dopo giorno. In questo venerdì ci penserà la Luna in sestile a mettervi a vostro agio con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in trigono e Giove in congiunzione vi permetteranno di completare alcuni progetti importanti con successo. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale positiva secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Di contro, queste stelle stanno diventando sempre meno influenti, per cui dovrete essere pazienti, e amare il partner senza superare certi limiti.

In ambito lavorativo avrete Marte in buon aspetto. Le energie non mancheranno, ma non siate troppo impulsivi. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in congiunzione vi renderà più buoni e romantici nei confronti del partner. Single oppure no, avrete interessanti occasioni per rendere il rapporto con la persona che amate migliore e unico.

In ambito lavorativo Mercurio terrà alta la concentrazione, con idee interessanti da sviluppare nel prossimo periodo. Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale tutto sommato stabile. Tra voi e il partner ci sarà una discreta intesa, che favorirà la comunicazione tra voi, favorendo buoni sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero arrivare buone idee o risultati stimolanti che vi aiuteranno ad andare avanti.

Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna tornerà a favorirvi a partire da questa giornata. L'arrivo imminente di Venere inoltre vi farà scalpitare in amore, e il vostro rapporto non potrà che beneficiarne. Nel lavoro ci penseranno Mercurio e Giove a darvi una mano con i vostri progetti professionali. Voto - 9️⃣

Bilancia: cielo di venerdì che vi metterà in difficoltà sul fronte amoroso, considerato che la Luna si troverà in quadratura. Single oppure no, siate pazienti nei confronti della persona che amate. Questo sarà solo un periodo di passaggio. In ambito lavorativo vi darete da fare grazie a Marte, con risultati spesso soddisfacenti. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna arriverà in Cancro secondo l'oroscopo di venerdì e sancirà l'inizio di una chiara e netta ripresa in amore, considerato che Venere sta per allontanarsi dal segno del Leone.

Per quanto riguarda il lavoro sarete più rilassati e in grado di gestire in modo più efficace le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vedrà la Luna in una posizione migliore per voi nativi del segno. Di contro, Venere sarà presto in Vergine, dunque dovrete essere pronti a eventuali imprevisti in amore. Nel lavoro ve la caverete bene, soprattutto in quei progetti dove non dovrete metterci particolare inventiva. Voto - 7️⃣

Capricorno: la sfera sentimentale vi vedrà brontolare non poco. La Luna in opposizione potrebbe mettervi a disagio e causare qualche discussione di troppo con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete bene grazie a Mercurio, anche se il rapporto con i colleghi potrebbe essere migliore.

Voto - 6️⃣

Acquario: ancora un po’ di pazienza e la vostra storia d'amore sarà pronta nuovamente a prendere il volo. Se siete single potrebbe essere un buon momento per iniziare a guardarsi intorno. In ambito lavorativo potrete contare sulla posizione favorevole di Marte per mettere a segno buoni progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: è un periodo favorevole in amore grazie alla Luna in trigono. Ciò nonostante, Venere sta per arrivare in Vergine, e sarà necessario cercare di fortificare il rapporto con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti potrebbero richiedere del tempo in più affinché riusciate a svolgerli al meglio. Voto - 7️