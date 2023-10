L'oroscopo della fortuna del weekend di sabato e domenica, rispettivamente 14 e 15 ottobre 2023, segna un punto di svolta per molti segni di terra.

A seguire, le previsioni per tutti i segni dello zodiaco con particolare riferimento al versante della fortuna.

L'oroscopo della fortuna del weekend, segno per segno: Pesci brillante

1° Vergine: sarete sempre sulla cresta dell'onda sul piano professionale, in grado di sbaragliare la concorrenza e di rivitalizzare al meglio le vostre finanze. Arriverà quel salto di qualità che state aspettando, forse un colpo di fortuna proveniente dal mondo esterno.

La vostra concentrazione sarà ai massimi livelli.

2° Bilancia: avrete delle doti da leader che vi guideranno con la vostra squadra di lavoro verso orizzonti molto fortunati. Gli stimoli energetici saranno sempre più creativi e importanti, regalandovi un'accelerazione anche per quei progetti che attendono una conclusione da tempo.

3°Pesci: questo weekend sarà fra i migliori del mese di ottobre 2023 per il vostro segno. Sul lavoro tutto sarà allineato alle vostre aspettative mentre a livello finanziario riuscirete a recuperare l'autostima che avete perduto nel corso delle settimane precedenti.

4° Toro: la vostra scalata al successo non si fermerà di certo con la conclusione della settimana corrente, secondo quanto riportato dall'Oroscopo del weekend.

La vostra determinazione vi spingerà lontano sia sul lavoro che riguardo ad altri affari finanziari.

Cancro carico

5° Cancro: la carica energetica e al tempo stesso fortunata di questa settimana si replicherà in tutta la sua forza nel corso del fine settimana del 14 e 15 ottobre 2023. L'ambito professionale sarà incentivato da una squadra davvero unita che saprà non solo collaborare ma anche ideare situazioni sempre diverse che vi faranno guadagnare molto credito in azienda.

6° Capricorno: le responsabilità potrebbero essere sempre le stesse, ma la vostra perseveranza sarà utile per mantenere la stessa determinazione di inizio settimana. Possibili sorprese sul piano economico.

7° Gemelli: gli affari sono buoni, ma le energie potrebbero essere alquanto scarse. La fortuna però sarà lì a darvi una mano per le questioni legate all'ambito burocratico, oltre che professionale.

8° Scorpione: qualche affare andrà in porto, ma non pienamente nel modo che vorreste. Fate attenzione a qualche spesa di troppo che potrebbe far non quadrare i conti.

Ariete insoddisfatto

9° Ariete: la soddisfazione non sarà di casa. In quanto segno di fuoco, la fortuna al momento potrebbe esservi avversa, fare dei progetti potrebbe portarvi ad effetti controproducenti. Le questioni di carattere economico potrebbero darvi qualche grattacapo in più rispetto al solito. Possibili diverbi con i colleghi.

10° Sagittario: la fortuna non gira dalla vostra parte, approfittate di questo periodo per riposarvi e ricaricarvi.

11° Acquario: secondo quanto riportato dall'oroscopo del fine settimana, potreste dimostrare poca dimestichezza con alcuni progetti in essere e altrettanta poca concentrazione sul lavoro.

12° Leone: quando si tratta di lavoro la vostra mente sarà sopraffatta dalle responsabilità, neanche dello svago extra potrebbe aiutare a smaltire il nervosismo che avete in corpo.