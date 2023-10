Le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 30 ottobre al 5 novembre prevedono grandi cambiamenti in arrivo per gli Acquario. I Toro, invece, dovrebbero essere meno pretenziosi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Toro: le previsioni dell'Oroscopo dal 30 ottobre al 5 novembre vi invitano a essere meno pretenziosi. Ci sono dei momenti nella vita in cui è importante imparare ad apprezzare il valore delle piccole cose.

11° Ariete: se state vivendo una fase ricca di cambiamenti, forse è il caso che vi fermiate un attimo per cercare di ritrovare voi stessi.

In ambito sentimentale ci vuole maggiore coraggio.

10° Pesci: l'inizio della settimana potrebbe essere contraddistinto da qualche piccolo malumore. Con il passare del tempo, però, ci sarà un bel miglioramento. Cercate di approfittarne.

9° Gemelli: la pazienza non è certamente una delle vostre virtù principali. Siete persone molto passionali, per cui potrebbe essere necessario fare attenzione per non fare il passo troppo più lungo della gamba.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Capricorno: se ci sono state delle incomprensioni in amore, adesso è tempo di andare avanti e di superarle. Laddove doveste rendervi conto che non c'è margine di miglioramento, allora meglio deporre le armi.

7° Sagittario: il vostro umore torna a essere favorevole in questi giorni. Le previsioni settimanali dal 30 ottobre al 5 novembre vi invitano ad ascoltare di più il vostro cuore e andare avanti per la vostra strada.

6° Bilancia: avere troppi grilli per la testa non vi sarà di nessun aiuto. Cercate di essere un po' più equilibrati e di soffermarvi di più su quelli che sono i vostri bisogni e i vostri obiettivi.

5° Scorpione: se non sarete disposti a correre qualche rischio, difficilmente riuscirete a raggiungere traguardi importanti. Dal punto di vista professionale ci sono delle belle novità in arrivo per voi.

Oroscopo segni fortunati della settimana dal 30 ottobre al 5 novembre

4° in classifica, Leone: le previsioni dell'oroscopo di questa settimana vi invitano a insistere, perché siete molto vicini a conseguire un obiettivo molto importante.

Sia in amore, sia nel lavoro, non dovete arrendervi.

3° Acquario: buon momento per mettere da parte le cose futili e concentrarvi un po' di più su quelle importanti. Belle novità per quanto riguarda il lavoro. Potrebbe arrivare una proposta che vi cambierà.

2° Cancro: le prossime giornate si prospettano impegnative dal punto di vista professionale ma, al contempo, anche molto produttive e soddisfacenti, quindi, continuate a darvi da fare e sarete ricompensati.

1° Vergine: ci sono delle novità in arrivo che riguardano soprattutto la sfera professionale. In amore vi sentite abbastanza sicuri di voi, ma è importante non dare mai nulla per scontato.