Sagittario, questa settimana vi aspettano delle sorprese e delle sfide stimolanti. In particolare avrete la fortuna che girerà per il verso giusto. Siete pronti a cogliere le opportunità che il destino vi riserverà? Di seguito l'oroscopo completo, per la settimana che va dal 23 al 29 ottobre 2023, per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la fortuna.

Oroscopo settimanale dal 23 al 29 ottobre per il Sagittario: amore

In questa terza settimana di ottobre vi sentirete particolarmente romantici e affettuosi. Il vostro partner apprezzerà le vostre attenzioni e vi ricambierà con dolcezza e passione.

Se siete single, potreste incontrare una persona speciale che vi farà battere il cuore. Fatevi avanti con coraggio e simpatia, il vostro fascino non passerà inosservato. Il weekend sarà ideale per organizzare una gita fuori porta o una serata speciale con la vostra dolce metà.

Inoltre il vostro segno sarà in armonia con l’Ariete, il Leone e l’Acquario. Questi segni saranno i vostri alleati in amore e vi aiuteranno a vivere delle esperienze intense e gratificanti. Fate attenzione invece ai rapporti con il Cancro, la Vergine e il Capricorno. Questi segni potrebbero essere in contrasto con il vostro modo di essere e creare delle tensioni o dei malintesi, rovinandovi così la giornata.

Previsioni astrologiche 23-29 ottobre 2023 per il Sagittario: lavoro

In ambito lavorativo, questa settimana vi troverete di fronte a delle sfide che richiederanno il vostro ingegno e la vostra creatività. Non lasciatevi intimorire dalle difficoltà, ma affrontatele con determinazione e ottimismo. Potreste ricevere una proposta interessante o una promozione meritata.

Fatevi valere e mostrate le vostre capacità. Il vostro spirito di iniziativa e la vostra voglia di imparare saranno apprezzati dai vostri colleghi, ma soprattutto dai vostri superiori.

Previsioni astrali settimanali dal 23 al 29 ottobre per il Sagittario: fortuna

In questo periodo la fortuna sarà finalmente dalla vostra parte.

Potreste vincere una piccola somma al gioco o ricevere un regalo inaspettato. Approfittate delle occasioni che si presenteranno e non lasciatevi sfuggire le occasioni di divertimento e di relax. Fate attenzione però a non esagerare con le spese o con gli eccessi. Moderazione e saggezza saranno le vostre parole chiave per godervi al meglio questa settimana favorevole di ottobre.