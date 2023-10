Prende il via una nuova giornata autunnale per tutti i segni, quella di giovedì 12 ottobre 2023. Arrivano quindi di seguito le previsioni e l'oroscopo con i cambiamenti in amore e nel lavoro per tutti i segni al giro di boa della settimana. In particolare per il Capricorno ci saranno della difficoltà professionali da superare.

Le previsioni astrologiche

Ariete: in amore rispetto al mese di settembre sembra che ci siano dei problemi in più che non vi permettono di fare passi avanti. Se una persona non si comporta in modo corretto potreste anche metterla da parte.

Nel lavoro è un momento vantaggioso per coloro che devono lanciare nuovi progetti.

Toro: per i sentimenti, se alcune persone sono state contro di voi, da ora potreste anche dire basta e ripartire. Nel lavoro le iniziative sono premiate, potreste aver ricevuto qualche nuova proposta che ora potete valutare.

Gemelli: a livello sentimentale è un momento di lieve calo, attenzione se ci sono sono stati di recente dei problemi. Nel lavoro guardate al futuro con più tranquillità, siete in una fase di successo.

Cancro: in amore se dovete fare una proposta questa è la giornata ideale, sarà possibile vivere sensazioni speciali. A livello lavorativo non è un periodo di grandi risposte, portate avanti con energia un progetto in vista del futuro.

Leone: per i sentimenti - con Giove in opposizione - non mancherà qualche discussione, potrebbe arrivare comunque un miglioramento. Nel lavoro è probabile che ci siano delle belle novità.

Vergine: in amore è una giornata buona per far tornare la voglia di vivere emozioni in una relazione. Nel lavoro il cielo interessante vi permetterà di tornare in pista con successo.

Bilancia: a livello sentimentale la giornata porterà maggiore agitazione, c'è la necessità ritrovare della tranquillità. Nel lavoro è arrivato il momento di iniziare a fare nuovi progetti.

Scorpione: per i sentimenti il cielo buono aiuterà nella vita di coppia, ma sarà necessario evitare scontri. A livello lavorativo ci sarà un periodo di recupero, potrebbero arrivare anche delle nuove chiamate.

Sagittario: a livello amoroso la giornata potrebbe riportare alla luce qualche problema, qualcuno potrebbe provare del nervosismo. Nel lavoro qualsiasi scelta farete cercate di agire entro pochi mesi e potreste avere successo.

Capricorno: in amore è una giornata interessante, ma attenzione a qualche momento di complicazione. Nel lavoro per chi si sta trascinando dietro un disagio è meglio cercare una soluzione piuttosto che aspettare, altrimenti ci sarà una difficoltà da superare.

Acquario: per i sentimenti è meglio evitare contestazioni per non avere dei problemi in questa giornata. Vi sentirete piuttosto stanchi, specie se avete una relazione di coppia. Nel lavoro i progetti che nascono ora sono favoriti ma non trascurate altri impegni.

Pesci: in amore sono possibili complicazioni e polemiche, poiché ci sono delle tensioni da superare. Nel lavoro i nuovi impegni portano stanchezza, ma non dovete arrendervi adesso.