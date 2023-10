Si conclude la seconda settimana del mese di ottobre. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'oroscopo del 15 ottobre 2023 con i cambiamenti e le novità in amore e nel lavoro per tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni astrologiche del 15 ottobre

Ariete: in amore nelle ultime ore qualche disagio non è mancato, ma in questa giornata riuscirete a recuperare. Nel lavoro bisogna mettere a posto alcune questioni economiche.

Toro: per i sentimenti se c'è la necessità di affrontare un discorso è meglio farlo adesso, anche se qualche fastidio non mancherà.

Nel lavoro non pretendete tutto e subito, è meglio elaborare prima alcune questioni.

Gemelli: a livello sentimentale - con Venere dissonante - qualche dubbio non mancherà, non è facile adesso ripartire. Nel lavoro dopo un periodo di crisi arriverà un miglioramento grazie a Mercurio in buona aspetto.

Cancro: in amore è una mattinata che porterà maggiore stress, per questo motivo dovrete vivere le relazioni in modo più tranquillo. A livello lavorativo importante in questi giorni fare programmi in vista del futuro.

Leone: per i sentimenti la Luna dissonante porta una maggiore difficoltà, in questi giorni state vivendo delle situazioni ancora complicate. Nel lavoro, se ci sono delle richieste, ora potrete ricevere delle risposte ma non pretendete tutti e subito.

Vergine: a livello amoroso è una giornata interessante che porta emozioni speciali, gli incontri saranno importanti. Nel lavoro meglio evitare conflitti in particolare se c'è stato un problema di recente.

Bilancia: in amore giornata positiva ma attenzione a non fare polemica anche se non necessario. Nel lavoro avrete la possibilità di risalire, anche per chi ha dovuto chiudere delle collaborazioni.

Scorpione: in amore è un momento interessante grazie anche a diversi pianeti che si trovano nel segno. Nel lavoro migliora la vostra situazione ma dovete cercare di evitare contrasti con le persone che sono contro di voi.

Sagittario: per i sentimenti se il vostro cuore è solo da tempo questo periodo non aiuta, potrete vivere rapporti difficili, gli incontri comunque in futuro saranno importanti.

Nel lavoro se ci sono delle scelte da fare meglio agire subito.

Capricorno: in amore è una giornata che parte in maniera rallentata ma si recupererà nella seconda parte. Nel lavoro arrivano nuovi impegni e grandi responsabilità, è difficile che non riusciate a ottenere quanto desiderato.

Acquario: a livello sentimentale approfittate di questa giornata che vede la Luna dalla vostra parte ma attenzione a delle eventuali distrazioni. Nel lavoro sarà possibile ripartire, ma comunque qualche contrasto sarà superato.

Pesci: in amore ora c'è un cielo complicato, quindi ci sarà la possibilità di dispute in questa fase. Nel lavoro a breve risolverete finalmente un problema che andava avanti da tempo, muovetevi comunque con cautela.