L'oroscopo dal 16 al 22 ottobre 2023 è pronto a svelare cosa accadrà a tutti i segni zodiacali. Le previsioni astrologiche promettono una settimana ricca d'amore per il Capricorno e di ottimi aumenti finanziari per la Vergine. Gli astri vedono i Pesci particolarmente grintosi, mentre dovranno stare attenti alle discussioni sul lavoro per il Leone.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: cari Ariete, in questa settimana dal 16 al 22 ottobre, Marte si sposterà in un segno più armonico, portando una bellissima notizia. Le persone intorno a voi saranno sollevate da questa trasformazione positiva.

Lasciate che questa energia vi ispiri a migliorare le vostre relazioni e a liberarvi da quelle senza futuro.

Leone: cari amici Leone, con Marte in Scorpione, la settimana potrebbe portare alcune discussioni sul lavoro. State tranquilli e cercate di mantenere la calma. Potreste sentire la pressione dai vostri colleghi, clienti o capi, ma ricordatevi di gestire la situazione in modo diplomatico.

Sagittario: per i Sagittario, la confusione che vi ha tormentato nelle settimane precedenti inizia a diradarsi. Ora le idee sono più chiare, e potrete stabilire priorità e agire con coerenza. Questo periodo sarà un'occasione per ritrovare la vostra determinazione e agire con maggiore convinzione verso i vostri obiettivi.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: cari Toro, la settimana potrebbe portare tanto da fare, ma avrete bisogno di rallentare. Dopo un mese di attività frenetica, ora avvertirete la necessità di ricaricare le batterie. È il momento di scalare una marcia e concedervi il meritato riposo.

Vergine: in questa settimana, le vostre finanze saranno in crescita e in fase di riscossione.

Questo è il momento ideale per transazioni finanziarie, firma di contratti, e anche per chiedere un aumento in busta paga. Approfittate di questa fase favorevole per migliorare la vostra situazione economica.

Capricorno: cari Capricorno, siete immersi nell'amore e nella passione. La vostra vita sentimentale sarà al centro dell'attenzione.

Godetevi questo periodo di coccole e intimità con il vostro partner. Lasciate che l'amore vi guidi e rafforzi i legami nella vostra vita romantica.

Segni d'Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: cari Gemelli, siete in ottima forma fisica e mentale. Le vostre iniziative e progetti stanno dando buoni frutti. Le relazioni sono al loro massimo splendore, e la vostra capacità di lavorare in gruppo sarà una chiave per il successo.

Bilancia: cari nati sotto il segno della Bilancia, questo periodo sarà caratterizzato da un'armonia eccezionale nelle relazioni, sia in amore che nelle amicizie. Siate pronti a rafforzare i legami e a godervi le gioie dei rapporti umani.

Acquario: l'energico Marte potrebbe sfidarvi, ma voi amate le sfide e le accoglierete con entusiasmo.

Questo è il momento perfetto per tirare fuori le unghie e dimostrare la vostra determinazione. Affrontate le sfide con sicurezza e assertività.

Segni d'Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: cari amici Cancro, il malumore che vi ha accompagnato si dissolverà in questa settimana. Ora vi sentite sicuri e determinati nel fronteggiare situazioni che vi creavano disagio. Siate onesti e diretti nelle vostre comunicazioni senza usare giri di parole.

Scorpione: i vostri motori sono pronti a scattare, cari Scorpione. Questo periodo vi offrirà prestanza fisica, buon umore e determinazione. Sarà un'opportunità per raggiungere i vostri obiettivi con fermezza e passione. Non abbiate paura di mettervi alla prova e andate avanti con determinazione.

Pesci: cari Pesci, questa settimana vi regalerà grinta, forma fisica e chiarezza di intenti. Siete pronti a combattere per ciò che desiderate da troppo tempo. Prendete posizione con sicurezza e determinazione, perché state per affrontare la battaglia che avete rimandato a lungo.