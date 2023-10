Ha preso il via una nuova settimana per tutti i segni zodiacali, scopriamo quindi come andrà questo lunedì 30 ottobre con le stelle e l'oroscopo su amore, fortuna e lavoro dall'Ariete ai Pesci. In particolare si preannunciano delle soluzioni professionali per l'Acquario, mentre sono possibili delle polemiche in amore per la Bilancia.

Le predizioni astrologiche del giorno: la prima sestina

Ariete: è una giornata interessante in ambito sentimentale, cercate di non pretendere troppo da voi stessi e dal partner. Con Mercurio non più contrario ora si risolve qualcosa in ambito professionale.

Toro: la giornata di lunedì 30 ottobre sarà caratterizzata da conflitti amorosi. Per quel che riguarda il lavoro potrete pensare di portare avanti dei progetti rimasti in sospeso.

Gemelli: in ambito lavorativo in questo periodo potreste non essere troppo convinti di alcune decisioni. Attenzione a possibili nervosismi. Per quel che riguarda l'amore presto la Luna sarà nel segno e quindi potrete godere di belle emozioni.

Cancro: la Luna è in buono stato per il segno, in amore avrete delle interessanti intuizioni di questo periodo. Per quel che riguarda la sfera professionale momento stimolante, mettete a frutto le vostre idee.

Leone: in campo sentimentale non è facile recuperare, se negli ultimi tempi avete vissuto dei momenti difficili ora siete in cerca di serenità.

A livello professionale se occorre affidatevi ai vostri collaboratori.

Vergine: in campo lavorativo è possibile che abbiate troppi impegni da dover affrontare. Per quel che riguarda l'amore sono possibili dei dubbi, riflettere bene prima di esporvi.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: in amore è un periodo di polemiche, cercate di evitarle se possibile.

Per quel che riguarda il lavoro vi sentite stanchi, cercate maggiore relax se potete.

Scorpione: con il Sole e Mercurio nel segno non mancano le intuizioni a livello sentimentale. Migliora anche la situazione economica e la sfera lavorativa.

Sagittario: con Venere contraria è difficile gestire i rapporti con gli altri, in particolare con il partner.

Cercate di impegnarvi al meglio per poter risolvere le discussioni. Nel lavoro vi sentite più forti.

Capricorno: sono possibili dei passi avanti in ambito lavorativo, vi sentite particolarmente soddisfatti in queste giornate di fine mese. L'Oroscopo è interessante per quel che riguarda il lato amoroso, ma attenzione a dei possibili disagi.

Acquario: la giornata sarà caratterizzata da alcuni miglioramenti in ambito lavorativo, visto che arrivano delle soluzioni. Mentre per la sfera sentimentale sarà meglio non pensare al passato.

Pesci: la giornata lunedì 30 ottobre vede un cielo sereno per l'amore. Con Giove e Saturno favorevoli va bene anche il lato lavorativo.