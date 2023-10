Halloween è alle porte e, tra zucche, streghe e fantasmi, non può mancare un’occhiata alle previsioni astrologiche per vedere cosa riservano le stelle in questa giornata. Gemelli, Leone, Sagittario, Bilancia e Acquario saranno tra i segni più fortunati. Di seguito l'oroscopo completo di martedì 31 ottobre.

Previsioni astrologiche di Halloween: Sagittario e Leone voto 10

Ariete: siete sempre pronti a lanciarvi in nuove avventure e a sfidare il destino. Questo Halloween potrebbe essere l’occasione per mettere alla prova il vostro coraggio, magari partecipando a una caccia al tesoro in un luogo misterioso o a una festa in maschera dove potreste incontrare una persona speciale.

Voto:8

Toro: amate la tranquillità e il comfort, ma anche il buon cibo e le coccole. Potreste organizzare una serata romantica con il partner o con una persona che vi piace, magari preparando dei dolcetti a base di zucca o di cioccolato. Il colore portafortuna è il marrone, come la terra che vi dona sicurezza e stabilità. Voto:7

Gemelli: siete curiosi e socievoli, ma anche un po’ imprevedibili e mutevoli. Sperimenterete qualcosa di diverso dal solito, magari cambiando look o provando un’attività che non avete mai fatto prima. Il colore portafortuna è il giallo, come la luce che illumina la vostra mente brillante. Voto:9

Cancro: siete sensibili e affettuosi, ma anche un po’ timidi e paurosi. Uscite dalla vostra comfort zone e affrontate le vostre paure, magari guardando un film horror o visitando una casa infestata.

Il colore portafortuna è il bianco, come la luna che vi protegge e vi ispira. Voto:6

Leone: siete orgogliosi e generosi, ma anche un po’ vanitosi e autoritari. Mettete in mostra il vostro carisma, indossando un costume originale o organizzando una festa spettacolare. Il colore portafortuna è il dorato, come il sole che vi rende splendenti e magnifici.

Voto:10

Vergine: lasciate andare un po’ le redini senza pensare troppo ai dettagli, partecipando a un gioco di ruolo o a una serata a tema. Il vostro colore portafortuna è il verde, come la natura che vi rilassa e vi rigenera. Voto:7

Bilancia: siete equilibrati e gentili, ma anche un po’ indecisi e dipendenti dagli altri. Prendete delle iniziative personali e mostrate la vostra personalità, magari scegliendo voi il costume o il luogo della festa.

Il colore portafortuna è il rosa, come l’amore che vi circonda e vi rende felici. Voto:8

Scorpione: siete intensi e passionali, ma anche un po’ gelosi e vendicativi. Esprimete la vostra energia vitale e la vostra sensualità flirtando con qualcuno o facendo uno scherzo piccante. Il colore portafortuna è il nero, come il mistero che vi avvolge e vi attrae. Voto:9

Sagittario: siete ottimisti e avventurosi, ma anche un po’ irriverenti e imprudenti. Vivrete delle esperienze emozionanti e divertenti, magari viaggiando in un luogo esotico o partecipando a una festa in costume. Il colore portafortuna è il blu, come il cielo che vi invita a sognare e a esplorare.

Voto:10

Acquario creativo, Pesci favorito in amore

Capricorno: lasciatevi andare un po’ e godervi il momento, rilassandovi in casa o uscendo con gli amici. Il vostro colore portafortuna è il grigio, come la roccia che vi sostiene e vi rende forti. Voto:6

Acquario: potreste esprimere la vostra creatività inventando un costume unico o una festa alternativa. Il colore portafortuna è il viola, come la fantasia che vi stimola e vi sorprende. Voto:9

Pesci: vivrete delle emozioni intense e magiche, magari innamorandovi di qualcuno o entrando in contatto con il mondo spirituale. Il vostro colore portafortuna è il celeste, come l’acqua che vi accarezza e vi trasporta. Voto:8